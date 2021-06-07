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Haberler Yaşam İstanbul’da papağan operasyonu

’da papağan operasyonu

İstanbul’da papağan operasyonu

7.6.2021

İSTANBUL'DA canlı hayvan kaçakçılığına yönelik düzenlenen operasyonda, Türkiye'ye yasa dışı yollardan getirilen 'Aleksander' diye tabir edilen 38 adet İskender papağanı kurtarıldı. 3 eve düzenlenen baskınlarda, evlerin çatı katını kaçak papağan çiftliğine dönüştürdükleri öne sürülen M.C.T. ve B.G. adlı 2 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda, gümrük kaçağı olduğu öne sürülen Hindistan, Afganistan ve Pakistan gibi Asya ülkelerinde yaşayan 38 adet İskender papağanı, kuluçkaya yatırılmış 9 papağan yumurtası ve öldürüldükten sonra içi doldurulan ve "süs" amacıyla kullanılan 13 adet sincap, baykuş, ördek ve papağan mumyaları ile bir kuluçka makinesi ele geçirildi.

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