Murat Genç MorKomedyen: 400 milyon izlenen 150 videomu sildim!

MorKomedyen, Bi' Başka'da, kendini izlerken çok eleştirdiğini söyleyerek "Silmek istediğim videolarımı sildim. Benim YouTube kanalımın şu an toplam izlenmesi 350 milyon ama ben totalde 400 milyon izlenen 150 videomu sildim" dedi.

Nasıl gidiyor hayat? Pandemi süreci size yaradı mı?

Ben tiyatrocuyum, kendi tiyatrom var. Bize yarama ihtimali yok. Bir buçuk senedir tiyatrolarımız kapalı. Hasretle açılmasını bekliyoruz. İlk dönemlerde "kendime döndüm, varoluşumu sorguladım, kitap okudum" diyenler oldu da o durumun sonuna geldik sanırım. Ben sosyal medyada bir şeyler üreterek hayatımı devam ettirdim.

Kimya bölümü mezunusunuz, tiyatro eğitimi aldınız, dizilerde rol aldınız, senaryo denemeleriniz var, sosyal medyada burç tiplemeleriniz milyonlar tarafından izleniyor. Hepsinden biraz bahseder misiniz? Nasıl evrildi süreç?

Çünkü ben bir Kova burcuyum :) Ne görürsem yapmak istiyorum. Çok küçük yaşlarda tiyatroya ilgim başladı. Babamın patronunu tiyatroda izlemeye gittim. Sonra dedim ki: Bu benim işim, bunu yapacağım. Bir süre sonra çalışa çalışa o tiyatroya oyuncu olarak girdim. Ama benim dönemimde konservatuvara girmek biraz torpil işiydi. Konservatuvara gidemedim. Kimya bölümü okudum. Sadece 1 yıl okuduğum bölümün mesleğimi icra ettim. Ama hep tiyatronun içindeydim. Üniversiteye de kendimi geliştirmek için gittim. Senaryoyu da küçük yaşlardan itibaren yazıyordum zaten. Dizilerim var, filmim var, YouTube var, Instagram var derken hepsinin ucundan tutup zengin olmaya çalışıyorum :)

"SOSYAL MEDYAYI BIRAKMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Sosyal medyaya içerik üretmeye nasıl başladınız?

Stand-up gösterileri yapıyordum ben zamanında. Skeç ekibim vardı. Asistanlarım "Abi neden sosyal medyaya girmiyorsun? Instagram'a girmelisin, patlarsın" dediler. Ben de saçma bir platform olduğunu sanatçının orada yeri olmadığını söylüyordum. Sonra oyunlar iptal oyunca biz de sosyal medyaya girelim dedik. Burçlar Tımarhanesi içeriğim çok patladı. Ama sürekli sosyal medyayı bırakmayı düşünüyorum.

"PARAM BİTİNCE AKIMLARI YAPMAYA BAŞLIYORUM"

Neden?

Başarı odaklı bir insanım. İnsanlar videolarıma like atmadıklarında çok geriliyorum. Instagram'da bir algoritma var, like ve yorumla çalışıyor. İzlenen videoyu değil de like ve yorum gelen gönderiyi tutuyor. Benim kitlemin de yaş ortalaması biraz büyük. Like ve yorum atmıyorlar. Mesaj atıp "Murat Bey seni seviyoruz" diyorlar. Ben de like atın diyorum :) Bir de bazen yaptığım şeyleri kendime yakıştırmıyorum. Mecburen bazı akımların içine girmek durumunda kalıyorum. Sonra dönüp bakıyorum "Sen ne kadar geri zekâlısın, neden bunu yaptın?" diyorum kendime. Bir hafta sonra param bitince yine o tür akımları yapıyorum :)

"KENDİMİ İTİCİ BULUYORDUM"

Tam olarak ne zaman milyonlara ulaşmaya başladınız? Bir video, bir tipleme? Hangi iş kırılma noktası oldu?

Burçlar Tımarhanesi videolarımın 10, 15. bölümünden sonra patladım sanırım. Ben kendimi çok itici, ukala, sevilemeyecek biri olarak görüyordum. İnsanlar sokakta çevirip "Seni çok seviyoruz" deyince "Bunlar herkese aynısını söylüyor" diyordum, inanmıyordum. Bu kitle git gide büyüdü. İnsanlar benim videolarımı birbirine gönderip laf sokmaya başladı.

"HER BURCU 5 SANİYEDE ANLATTIM, PATLADI"

Tiplemelerinizin bu kadar çok tutmasının, izlenmesinin sebebi ne sizce? Astrolojiye çok büyük bir ilgi var ülkemizde. İnsanlar eşlerine dostlarına günlük ya da haftalık burç yorumlarını gönderirdi şimdi tiplemeleri gönderiyor.

Gözlemleri iyi yapıyorum, tiplemelerim komik. Benim yaptığım komedi tarzını özledi insanlar. Daha abartarak, karikatür tarzında mizah yapan çok kişi yok. Kimsenin yapamayacağı bir şey yapmalıyım diye düşündüm. Instagram'da 1 dakikaya 12 burcu sığdırdım. Her burcu 5 saniyede anlatmaya çalıştım ve bu çok patladı. Ve ben hiçbir zaman burçların iyi özelliklerini göstermedim. Kötü özelliklerini gösterdim. Bu da ilgi çekti.

Peki, bu tiplemeleri hazırlarken günlük haftalık burç yorumlarından, klişe burç özelliklerinden mi yola çıkarak yapıyorsun? Yoksa tiplemelerinden çoğuyla bir tanışıklığın var mı?

O karakterler, burçlar benim içimde var. Hepsinin farklı farklı özelliklerini taşıyorum. Kendimin farklı versiyonlarını sergiliyorum. Ama mutlaka hayatımdaki insanlardan, ilişkilerden de kapıyorum bir şeyler.

YouTube'a düzenli olarak video yüklemiyorsunuz. Neden?

Sadece astroloji videoları çekmek istemiyorum. Farklı içerikler de üretmek istiyorum. Yeni bir kanal açacağım. 3 yıldır burçlar videosu çekiyorum. Bir ara bırakayım dedim. Bıraktığımda her şeyi unuttuğumu gördüm. Benim mizah üreteceğim bir birikimim kalmamış. Beyin tek bir yere odaklanmış. Ben tükeniyorum ve bunu istemiyorum.

"400 MİLYON İZLENEN 150 VİDEOMU SİLDİM!"

Kendinizi izlerken eleştirir misiniz? Silmek istediğiniz bir videonuz var mı?

Kendimi çok eleştiririm. Silmek istediğim videolarımı da zaten sildim :) Benim YouTube kanalımın şu an toplam izlenmesi 350 milyon ama ben totalde 400 milyon izlenen 150 videomu sildim. Çünkü kanalımın algoritmasını bozuyordu, kısa videolardı.

"TEK İRRİTE OLDUĞUM KİŞİ O"

En beğendiğiniz, severek takip ettiğiniz sosyal medya fenomeni kim?

Enes Batur'u çok beğeniyorum, destekliyorum. Berkcan Güven'i zekâsından dolayı severim. Kafaları zehir bu çocukların. Sergen Deveci'nin mizahını da çok seviyorum ama yan yana gelsek herhâlde birbirimizi boğarız. İkimiz de ukala ukala konuşuruz diye düşünüyorum. Cem Gelinoğlu'nu çok seviyorum. Beğeniyorum. Aykut Elmas'ı sevmem. Tek irrite olduğum kişi o. Bizleri engelliyor. Videoları başarılı ama beni tanımadan engellemiş. Ve sadece beni değil, çoğu fenomen arkadaşımı engellemiş. Acaba "ben bu âlemde tekim" mi demeye çalışıyor? Karşıma videoları çıksa izlerim ama bu davranışlarını algılayamıyorum.

Hayatınızdaki en önemli insan kim?

Kızım.

Sosyal medyadan aldığınız en kötü veya en saçma yorum neydi?

"Gay misin?" mesajı gelmişti. Ünlü birkaç gay arkadaş da "Biz anlarız, o kesin gay" demiş. O zaman çok sinirlenmiştim. Herkesin kendi tercihi, bunu kimse sorgulayıp kesin hükümlerle bir başkası adına konuşamaz ki. Bu olaylar olduktan sonra kalın bir ses tonuyla storylerimi çekmeye başladım :)

Sizi en çok sinirlendiren şey nedir?

Takipçilerin like atmaması :)

Sizi bu hayatta en çok ne şaşırttı?

Burçlar videolarımın patlamasına şaşırdım.

En büyük korkunuz?

Rezil olmaktan korkarım.

Bir ilişkinin içindeyken en berbat özelliğiniz ne olur?

Çok konuşurum. Bir konuda sabaha kadar tartışırım. Bana farklı bir fikri kabul ettirmek çok zor.

Ne kadar kazanıyorsunuz? :)

Miktarı söylenmez ama sosyal medyada benim kitlem kadar kitlesi olan fenomenler arasında en az kazanan benimdir. Kitlem kadınlardan oluşuyor. Bu durum reklam sektörü için itici bir şey. Ben kadınlarla aynı ürünleri kullanmıyorum ve dolayısıyla çok reklam alamıyorum. Bir de ben takipçilerime agresif çıkışlar da yaparım. Ağlarken de sinirliyken de sosyal medyada paylaşım yaparım. O yüzden kitlemi yorduğum oluyor.