Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, vefatının 4. yılında kabri başında anıldı

İlk görev yeri Kozluk'ta 7 aylık öğretmenken 4 yıl önce 9 Haziran'da karne dağıttıktan sonra evine dönüş yolunda Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına teröristlerce açılan ateş sonucu ağır yaralanan, kaldırıldığı hastanede şehit olan 22 yaşındaki Yalçın için memleketi Çorum'un Osmancık ilçesindeki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene babası Sadık Yalçın'ın yanı sıra Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Yahya Çoban da katıldı.

Baba Sadık Yalçın ile beraberindekiler, Aybüke öğretmenin çiçeklerle süslenmiş mezarını suladı, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından dua edildi.

Baba Yalçın, gazetecilere, kızı Aybüke'den ayrı 4 yıl geçirdiğini belirterek, "Bu acının tarifi gerçekten zor. Sebep olanların Allah belasını versin. Bugün yumuşak bir ifade kullanmak istemiyorum." dedi.

Ailesi olarak Aybüke'nin isminin çeşitli yerlere verilmesi hiç talep etmediklerini ancak birçok yerde isim verildiğini anlatan Yalçın, "Devletimizin kurumları, yerel yönetimler kendi bakış açıları doğrultusunda çocuklarımızın isimlerini parklara, kültür merkezlerine, birimlere veriyorlar. Bu da 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez' sözünün anlamı olsa gerek. Devletin şehit ailelerine yaklaşımından, hizmetinden memnunuz. Devletle çatışacak bir durumumuz olmadı, bundan sonra da olmaz. Türk milleti, dünyanın en masum milleti. Kime ekmek verdiyse, kime el uzattıysa arkasından hainlikle karşılaşmış. Bu nedenle Allah Türk milletinin yardımcısı olsun." diye konuştu.