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Haberler Yaşam ‘Nuriş Kardeşler’e operasyon

‘Nuriş Kardeşler’e operasyon

‘Nuriş Kardeşler’e operasyon

12.6.2021

Kamuoyunda 'Karagümrük Çetesi' olarak da bilinen 'Nuriş Kardeşler' adlı suç örgütüne karşı İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 19 zanlı gözaltına alındı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, liderliğini cezaevinde bulunan Nuri Ergin'in yaptığı suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi.

TABANCA, KILIÇ, KAMA, BALTA...
Daha önce yapılan teknik ve fiziki takip ile belirlenen 53 adrese eş zamanlı baskınlar yapıldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda 19 zanlı gözaltına alınırken, 8 kişinin ise halen arandığı öğrenildi. Adreslerde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 21 fişek, kılıç, kama ve balta ele geçirildi.

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