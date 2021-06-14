Bir saatlik operasyonla jinekomastiden kurtulun

ERKEKTE meme bölgesinin kadın tipinde büyümesi durumu olarak adlandırılan jinekomastinin bazı ilaçların etkisiyle ya da hormonal dengesizlik sonucu ortaya çıkabildiğini belirten Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Cenk Melikoğlu, "Kitle sadece yağ dokusundan oluşuyorsa, vakum yardımlı yağ alma işlemi uygulanabilir" dedi.

KESİ VE İZ KALMIYOR

KİTLENİN aşırı büyüme yaptığı ve memede sarkmaya neden olduğu durumlarda ise kitle ile birlikte deri fazlalığının da çıkarılması gerektiğini hatırlatan Dr. Melikoğlu, "Operasyon genel anestezi altında yapılıyor. Normal operasyon süresi ortalama bir saattir. Lazer lipoliz ve liposuction yöntemleri kullanılır. Ameliyatın son aşamasında doku içine ağrı kesici sıvı verilir. Meme küçültme işleminden sonra hasta çok fazla ağrı hissetmez. Operasyon sonrası hasta bir gece hastanede kalır, ertesi gün taburcu edilir. Herhangi kesi ve iz kalmayacağı için pansumana gerek kalmaz" dedi.

TOLGA TEKİN