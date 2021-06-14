Müge Anlı'da bugün neler yaşandı? 14 Haziran Müge Anlı full izle

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...

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MÜGE ANLI'DA GEÇEN HAFTA NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, 17 yaşındaki Işıl Naz Hoşbay 9 Haziran'da Bakırköy'den kaybolduğu bilgisini vererek annesi ve teyzesinin stüdyomuzda olduğunu söyledi. Anne Ceyhan Bulut, Bakırköy'de çalıştığını, Pendik'te oturduğunu söyledikten sonra olay günü kızının telefonda biraz babası ile tartıştığını, kızına müdahale edince kızının kendisine de aynı terbiyesizce davranışta bulunduğunu, ben eve gitmek istiyorum diyerek çıkıp gittiğini, bulamadığını dile getirdi. Müge Anlı, 50 yaşındaki avize lamba işi yapan Bahtiyar Akçay'ın 25 Mayıs günü araba almak içi Giresun'dan İstanbul'a geldiğini ve kaybolduğunu, 2 çocuk babası olduğunu, İstanbul Güneşli'de bir otelde kaldığını, 28 Mayıs tarihinde bir daha haber alınamadığını, kızının banka hesabından 2 kere para çektiğini söyledi. Ekip, Nadir Bey'in arandığını "Ben kaybolduğu gün birlikteydim, 5'te yemek yedikten sonra ayrıldık ben bir şey bilmiyorum" dediğini, görüşmelerin sürdürüldüğü bilgisini verdi. Borç para toplayıp kayıplara karıştı. 27 yaşındaki Abdulkadir Dursun'a ne oldu? Müge Anlı, dün ekibin Aydos ormanında olduğunu, evden ormana 10 dakika sürdüğünü dile getirdi. Gülşah Hanım, kardeşinin ormana gittiğinden emin olmadığını ama sık sık gittiğinden ve aynı zamanda kimliğini elinde bırakmış olmasından dolayı orman diye düşündüğünü anlatınca Müge Anlı, Abdülkadir'in arkadaşlarının çok borcu vardı dediğinden söz etti. Ekip, ormana gitti. Erol Bey her yeri taradıklarından söz ederken definecilerin kazdığı derin kuyulara rastlandı. Bir görgü tanığı, Abdülkadir'i ormanda gördüğünü, selam verip geçtiğini anlattı. Kayseri'deki çifte cinayette itiraf geldi. Katil zanlısı kardeş ve oğlu tutuklandı… Kerem Durur 2016 yılında kaybolmuştu. Kardeşi Medeni ve eski eşi Songül mahkemeye sevk edildi…