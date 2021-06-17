Loie istanbul’da nostalji rüzgarı

ONLİNE satışta zirveyi elden bırakmayan başarılı marka LOİE İstanbul son zamanların en dikkat çeken markası olma yolunda. Dünyada trend olan birçok tasarımı ülkeye ilk getiren yerli marka LOİE İstanbul'un misyonu 'rahatlık'. Müşteri rahatlığının her şeyden önce gelmesini önemseyen marka siparişlere yetişemiyor. LOİE İstanbul kurucusu Pınar Yılmaz, şöyle konuştu:

YILDA DÖRT YENİ TREND

"2021'DE bol bol nostalji görmek mümkün. Daha salaş ve oversize kıyafetlerin altına hantal, geniş tabanlı ve rahat ayakkabıları bol bol göreceğiz. Nostaljiyi modern çizgilerle buluşturduğumuz tasarımlar için dünya trendlerini sürekli takip ediyoruz. Pandemide toplum olarak yeniliklere daha fazla ihtiyaç duyar hale geldik. Eskiden Markalar yılda iki defa tasarımlarını sevenlerinin beğenisine sunardı, şimdilerde yılda 4 kez trendler yenileniyor. Bu da tasarımcıları hayli yoruyor. Müşterilerimiz ise çok memnun, çünkü dünya trendlerini Türkiye'ye ilk biz getiriyoruz" dedi.