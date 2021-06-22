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arası seyahat yasağı kalktı mı?

Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası hangi yasakların kaldırılıp kaldırılmadığı merakla araştırılıyor. Onlardan biri de arası seyahat yasağı. Peki şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? Seyahat hangi tarihten itibaren serbest olacak? İşte merak edilenler...

Şehirler arası seyahat yasağı kalktı mı?

22.06.2021, 09:14

Şehirler arası seyahat yasağı kaldırıldı mı? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Dün gerçekleştirilen Kabine toplantısı sonrası bazı yasaklar esnetildi. Peki şehirler arası seyahat serbest mi? Seyahat yasağı ne zaman serbest olacak? İşte merak edilenler...

SEYAHAT YASAĞI KALKTI MI?

Başkan Erdoğan: "(Kovid-19 tedbirleri) Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor."

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BaşkanErdoğan, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"1 Temmuz'da başlamak üzere sokağa çıkma kısıtlamalarını tümüyle kaldırıyoruz. Müzikle ilgili sınırlamayı da 24.00'e çekiyoruz. Şehirler arası seyahat kısıtlamalarıyla şehir içi toplu taşıma araçlarındaki sınırlamalar sona eriyor. Sırası gelen herkesin aşı olması hayati öneme sahiptir. 1 Temmuz itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarında normal mesai düzenine geçiliyor."

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