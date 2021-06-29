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Haberler Yaşam Kalp Yarası’ndan güzel başlangıç! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

’ndan güzel başlangıç! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

, merakla beklenen ilk bölümüyle ekranında izleyiciyle buluştu. Genç yıldızlarla usta oyuncuları bir araya getiren güçlü oyuncu kadrosu, eşsiz mekanları ve çarpıcı öyküsü ile pazartesi akşamlarına damgasını vuracak Kalp Yarası, Tüm Kişiler kategorisinde Pazartesi akşamının en çok izlenen dizisi oldu! İlk bölümden izleyicinin kalbine girmeyi başaran Kalp Yarası, -’nın muhteşem coğrafyasını izleyici ile buluşturdu. Dizi sosyal medyada da büyük ses getirdi.

Kalp Yarası’ndan güzel başlangıç! İlk bölümüyle en çok izlenen dizi oldu!

29.06.2021, 10:34

Dizinin ilk bölümünde Antakya'nın önde gelen ailelerinden Sancakzadeler'in veliahtı Ferit ve Varoğlu ailesinin biricik kızı Hande'nin düğün hazırlıkları tüm hızıyla sürerken; Ferit, aldatıldığını öğrenerek büyük bir şok yaşadı.

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Düğüne üç gün kala Ferit, atı Fırtına'nın huzursuzlanması üzerine tesadüfen ahıra dönünce Hande ile Yaman'ın yakınlaşmasına uzaktan şahit oldu ve neye uğradığı şaşırdı. Ferit arabasına atlayıp Antakya'dan uzaklaşmak isterken Yaman, Ferit'in yolunu kesti. Ferit, ihanetin öfkesini Yaman'a kusarken, Yaman, Hande'ye olan aşkını haykırdı. İkili arasında yaşanan kavgadan sonra Ferit arabasına atladığı gibi İstanbul'un yolunu tuttu. Allak bullak bir haldeki Ferit, yoluna çıkan köpeği fark etmedi ve çarptı. Bu durum Ayşe ile tanışmasına vesile oldu.

Ferit, Ayşe'nin doğallığından ve açık sözlülüğünden oldukça etkilendi ve ona bir teklifte bulundu. Ayşe duydukları karşısında çok sinirlenip Ferit'i tersledi. Ancak Ayşe'nin hayatı onu korumak isterken kazara birinin bıçaklanmasına sebep olan arkadaşı Baha'nın hapse girmesiyle derinden sarsıldı.

Baha'yı kurtarmak için çaresiz kalan Ayşe, Ferit'in altı aylık evlilik teklifini kabul etti ve ikili birlikte Antakya'ya gitti. Düğün alanında Sancakzade Ailesi ve Varoğlu Ailesi ile Hande büyük bir heyecanla Ferit'i beklerken, Ferit'in Ayşe'yle birlikte çıkagelmesi herkese büyük bir sürpriz yaşattı ve Hatay'a adeta yıldırım düştü!

Kalp Yarası, ikinci bölümüyle 5 Temmuz Pazartesi akşamı atv'de!

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