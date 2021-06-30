GÖKOVA Körfezi kıyısında yer alan Milas'ın Ören beldesinde zehirli aslan balığı istilası yaşanıyor. Balıkçıların ağlarına ve oltalara takılan yüzlerce aslan balığı bölgede panik ve endişeye sebep oluyor. Aslan balığının istilacı türler arasında yer aldığına dikkat çeken uzmanlar, aslan balığına asla dokunulmaması gerektiğini belirterek, "Aslan balığı tarafından sokulan kişiler, derhal yara bölgesini 40 derece suya batırıp 30 ila 90 dakika arasında bekletsinler" diye konuştu.
ADEM ÜLKER
Milas Ören’de zehirli aslan balıgı istilası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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