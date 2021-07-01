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Haberler Yaşam 'Elmalı davasında' anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

' davasında' anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

Antalya'nın ilçesinde iki kardeşin istismarına ilişkin davanın sanıklarından mağdur çocukların annesi M.A. adına açılan ve sanık avukatlarınca da doğrulanan sosyal medya hesabından yayınlanan belgelere erişim engeli getirildiği bildirildi.

'Elmalı davasında' anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

01.07.2021, 13:52 Güncelleme Tarihi: 01.07.2021, 14:18

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı davasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

SUÇLANAN ANNE ÇOCUKLARI AÇIKÇA İFŞA ETMİŞTİ

'Elmalı Davası' olarak bilinen 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğa yönelik cinsel istismar içerikli olayda suçlamaların odağındaki üvey baba ve anne Merve Akman, çocukların isimlerinin açıkça belirtildiği ayrıntılı psikolog raporlarını Twitter'dan paylaşmıştı.

Babaanneyi suçlamaya çalışan anne Merve Akman, raporlardaki muhtelif tereddüt içeren ifadeleri kendi lehine kullanmaya çalışırken çocuklara ait bütün bilgileri de kamuoyuna aktarmıştı.

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