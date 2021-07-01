'Elmalı davasında' anne adına açılan Twitter hesabındaki belgelere erişim engellendi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Elmalı davasıyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Elmalı dosyasında çocuklarını istismar etmekten sanık annenin küçüklerin en mahrem bilgilerini ve muayene raporlarını Twitter'da kendini savunma adına (!) paylaşımına, TBB'nin dün gece yaptığı başvuru üzerine Ankara Nöbetçi 8. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli getirilmiştir."

SUÇLANAN ANNE ÇOCUKLARI AÇIKÇA İFŞA ETMİŞTİ

'Elmalı Davası' olarak bilinen 7 ve 10 yaşındaki iki çocuğa yönelik cinsel istismar içerikli olayda suçlamaların odağındaki üvey baba ve anne Merve Akman, çocukların isimlerinin açıkça belirtildiği ayrıntılı psikolog raporlarını Twitter'dan paylaşmıştı.

Babaanneyi suçlamaya çalışan anne Merve Akman, raporlardaki muhtelif tereddüt içeren ifadeleri kendi lehine kullanmaya çalışırken çocuklara ait bütün bilgileri de kamuoyuna aktarmıştı.