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Haberler Yaşam Ebru Timtik’in başvurusu kabul edilemez bulundu

’in başvurusu kabul edilemez bulundu

Ebru Timtik’in başvurusu kabul edilemez bulundu

4.7.2021

AVRUPA İnsan Hakları Mahkemesi, DHKP-C üyeliğinden yargılanan Ebru Timtik ve Aytaç Ünsal'ın ihlal başvurularını kabul edilemez buldu. AİHM kararına göre, İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen DHKP-C'nin avukatlık yapılanmasına ilişkin davada yapılan yargılama sonucu Timtik 13 yıl 6 ay, Ünsal ise 10 yıl 6 ay hapis cezası aldı. Timtik ve Ünsal bazı taleplerle cezaevinde açlık grevine başladı. Yaptıkları eylemin sağlığa etkileri nedeniyle Timtik ve Ünsal, 30 Temmuz 2020'de hastanelere kaldırıldı.
TUTULDUKLARI hastanelerin Kovid-19 salgını kapsamında tedaviler için tahsis edildiğini belirten başvurucular, hastane şartlarının cezaevi şartlarından daha kötü olduğunu ileri sürerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nce hak ihlali yaşadıkları iddiasıyla AİHM'e başvurdu. Timtik, 27 Ağustos 2020'de öldü. Başvuruyu değerlendiren AİHM, açıkça dayanaktan yoksun olduğu gerekçesiyle başvuruları kabul edilemez buldu.
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