Kimler 3. doz aşı olacak? 3. doz aşı ne zaman yapılmalı?

3. doz koronavirüs aşısı kimlere ne zaman yapılmalı? 3. doz aşıda hangisi tercih edilmeli? soruları yoğun olarak araştırılıyor. Sağlık çalışanları ve 50 yaş üstünde ülkemizde 3. doz aşılma başladı. Bakan Koca'dan 3. doz aşı için yeni bir açıklama geldi. Peki kimler 3. doz aşı olacak? İşte tüm detaylar...

KİMLER 3 DOZ AŞI OLACAK?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kovid-19 aşılama takvimine ilişkin, "Yakında, belediye başkanları dahil olmak üzere kritik görev almış olan kişilere üçüncü dozu açmış olacağız." dedi.

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Üçüncü doz aşı süreciyle ilgili merak edilenler şöyle:

HATIRLATMA DOZU: Kovid-19'a karşı da antikorun tam oluşabilmesi için belirli aralıklarla 2 doz aşı vurulurken aşının oluşturduğu antikorun 6 ay sonra etkisini azaltması nedeniyle hatırlatma olarak üçüncü doz öneriliyor. Böylelikle antikor seviyesi yeniden artacağı için vücudun koronavirüse karşı yeniden direnç kazanacağı belirtiliyor.

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ÜÇÜNCÜ DOZDA AŞI TERCİHİ: Üçüncü doz aşının hangi aşı türü ile olacağına yönelik herhangi bir kısıtlama ya da öncelik getirilmedi. Bu kapsamda vatandaşlar ve sağlık çalışanları ilk iki dozda hangi aşıyı yaptırmış olurlarsa olsunlar üçüncü doz olarak istedikleri aşıyı olabilecekler.

Hangi aşıyı olmuş olursa olsun hatırlatma dozunda diğer bir markanın tercih edilebileceğine ilişkin merak da böylece giderilmiş oldu.

RANDEVU ALINACAK: Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS), e-Nabız hesabı veya Alo 182 üzerinden randevu alabilecek ve tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.