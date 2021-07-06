Uzmanlar uyardı: Dip balığı ve midye yemeyin

Marmara Denizi'nde çevre felaketine yol açan deniz salyasının etkisi sürerken hidrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Figen Esin Kayhan, midye ve istiridye gibi bazı su ürünlerinin tüketilmesinin geçici olarak durdurulması önerisinde bulundu. Prof. Dr. Nuray Erkan da, müsilaj etkisi nedeniyle özellikle dip balıklarının tüketilmesinin riskli olduğuna değindi.

Balık av sezonunun normalden 20 gün önce kapanmasına neden olan deniz salyasının deniz ürünlerine etkisini araştıran bilim insanları edindikleri tecrübeleri Milliyet ile paylaştı.

'YAN ETKİ OLABİLİR'

Marmara Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi Hidrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim üyesi Prof. Dr. Figen Esin Kayhan, deniz salyasının yüzen tabakalar halinde su yüzeyinin altında ve üstünde dağınık şekilde bulunduğuna dikkat çekerek, "Denizel müsilaj oluşum sorunu araştırma gerektiren bir konu ama ana hatlarıyla anlaşılmakta. Midye ve istiridye gibi çeşitli su ürünlerinin tüketilmesi bu dönemde geçici olarak durdurulabilir. Çünkü tür analizleri yapılarak içlerinde toksik alglerin olup olmadığının tam olarak bilinmesi gerekir. İnsanlarda toksik ve allerjik yan etkiler(komplikasyonlar) olabilir" dedi.

SU KALİTESİ

Prof. Dr. Kayhan, "Midyeler (Çiftkabuklular) suyu filtre ederek beslenen türlerdir. Bu nedenle içinde yaşadıkları su ortamının kalitesini yansıtırlar. Midyeler ve istiridyeler zemine bağlı sabit yaşayan canlılar oldukları için balıklar gibi bulundukları bölgeyi terk edemezler. Müsilajın sebep olduğu anoksik (oksijensiz) ortama maruz kalırlar. Marmara Denizi'ndeki müsilaj oluşumunun su kolonunu ve bentik bölgeyi kaplaması nedeniyle midyeler oksijensiz kaldılar. Her şeye rağmen avlanarak tezgahtan soframıza gelen midyeler, insanlar tarafından tüketildiğinde önemli sağlık sorunları görülebilir" diye konuştu.