YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? ÖSYM YKS sonuç açıklama tarihi...

YKS sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? ÖSYM YKS sonuçlarının açıklanma tarihini duyurdu mu? soruları araştırılıyor. Hayalindeki üniversiteye gitmek isteyenler ÖSYM resmi sitesini yakından takip ediyor. Peki YKS sonuç açıklama tarihi belli oldu mu? İşte tüm detaylar...

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM, 26-27 Haziran'da gerçekleştirildi. Sınav sonuçları 4 Ağustos 2021 tarihinde açıklanacak.

CEVAP ANAHTARLARI

ÖSYM'nin Twitter adresinden yapılan duyuruya göre, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) sorularına ve cevap anahtarına, "http://yks2021.osym.gov.tr/tyt_yks_2021.pdf" adresinden ulaşılabilecek.



İkinci oturum olan Alan Yeterlilik Testleri (AYT) soruları ve cevap anahtarına "http://yks2021.osym.gov.tr/ayt_yks_2021.pdf" internet adresinden erişim sağlanabilecek.