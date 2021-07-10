Cinayet silahını buzdolabına saklamış

AYDIN'IN Didim ilçesinde Haydar Ali Deryol (35) ortağı Ahmet Kahya'yı (45) silahla vurarak öldürdü. Olay, Çamlık Mahallesi Vatan Caddesi 561 sokak Salihli Sitesi önünde meydana geldi. Ahmet Kahya, telefonda alacak meselesinden tartıştığı Haydar Ali Deryol'a 'erkeksen gel' diyerek adres verdi. Kahya'nın söylediği adrese 10 dakika sonra motosikletle gelen Deryol, tabancayla Kahya'ya tek el ateş ederek kaçtı. Karnından vurulan Kahya olay yerinde hayatını kaybetti. Polis ekipleri Haydar Ali Deryol, M.H.D ve N.A'yı saklandıkları evde yakaladı. Evde yapılan aramada Haydar Ali Deryol'un suç aletini buzdolabında sakladığı belirlendi.

HÜSEYİN ÇALIŞKAN