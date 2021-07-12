YÖKDİL başvurusu için son gün! Başvuru nereden nasıl yapılacak? ÖSYM YÖKDİL başvuru....

YÖKDİL başvurusu nereden, nasıl yapılır? YÖKDİL başvuru ücreti ne kadar? soruları yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre YÖKDİL başvurularında son gün bugün. Peki YÖKDİL/2 başvurusu nereden yapılır? İşte tüm detaylar...

YÖKDİL BAŞVURU NEREDEN NASIL YAPILIR?

YÖKDİL başvuru ücreti için adayların 145 lira bankaya yatırması gerekiyor. ÖSYM'nin kılavuzuna göre, YÖKDİL 2. sınavı 29 Ağustos 2021'de yapılacak. tarihinde yapılacak. Saat 10.15'te başlayacak sınav 3 saat (180) dakika sürecek.

Adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil uygulamasından yapabileceklerdir.

Sınava başvuruda HES kodu bilgisi alınacağından adayların, sınava başvuru işlemi yapmadan veya başvuru için başvuru merkezlerine gitmeden önce HES kodunu edinmiş olmaları gerekmektedir. Adaylar, HES kodunun nasıl edinileceği bilgisine Sağlık Bakanlığının https://hayatevesigar.saglik.gov.tr internet adresinden ulaşabileceklerdir.