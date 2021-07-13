‘Her şeyi şartnameye uygun yaptık ve teslim ettik’

MAVİ Güvenlik Bilgi Teknolojileri sahibi Hakan Altındağ, Sayıştay denetçilerinin 2.6 milyon lira kamu zararı oluştuğunu öne sürdüğü İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından çıkılan sahil bandına güvenlik kamerası yerleştirilmesi ihalesiyle ilgili açıklama yaptı. Yüklenici firma olarak imalatları söz konusu işin ihale şartnamesi ve gerekleri çerçevesinde gerçekleştirdiklerini savunan Altındağ, "İhalede 13 Ağustos 2018'de teslimi, 14 Ocak 2020'de geçici kabulü yapılmıştır. Yolsuzluk, ihale konusu işin fazla bedelle ve eksik yapıldığı iddialarının gerçekle ilgisi yoktur. Kullanılan tüm malzemeler ve ürünler, şartname koşullarına uygundur. Yapılan her imalatta arıza, eksiklik ve/veya sorun çıkmasına karşı garanti süresi ve kesin kabul süreci olduğu herkesin bilgisi dahilindedir. Dolayısıyla garanti süresi içerisinde tamir ve/veya değişim gerektiren bir malzeme olur ise tamir edilebileceği, değiştirileceği, gerçeği ortadadır" diye konuştu.

'GERÇEKLERDEN UZAK'

AVUKATI Volga Özdağlı aracılığıyla açıklama yapan Altındağ, "Mavi Güvenlik, bugün beş bine yaklaşan müşteri portföyüne 48 uzman personeli ve 81 ilde deneyimli yerleşik bayisi ile hizmet vermektedir. 22 yılda oluşturduğumuz güven, kaliteli hizmet, dürüstlük mihenk noktamızdır. Firmamız ve şahsımıza yönelik, Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı ihale ile firmamızca yapılan kamera kurulumu işinde, yolsuzluk olduğu, usulsüz para kazanıldığı, kötü imalat gerçekleştirildiği düşüncesi ve algısı gerçeklerden uzaktır" ifadelerini kullandı.