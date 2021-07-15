TEKİRDAĞ'IN Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahale için giden bekçilere, Necip S. isimli saldırgan pompalı tüfekle karşılık verdi.
Yaralanan 2 bekçi hastanede tedavi altında alınırken Gökşen Koşal (31) isimli bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralı B.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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