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Haberler Yaşam Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit

Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit

Bekçilere silahlı saldırı: 1 şehit

15.7.2021

TEKİRDAĞ'IN Süleymanpaşa ilçesinde silahlı kavgaya müdahale için giden bekçilere, Necip S. isimli saldırgan pompalı tüfekle karşılık verdi.

Yaralanan 2 bekçi hastanede tedavi altında alınırken Gökşen Koşal (31) isimli bekçi yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederek şehit oldu. Yaralı B.D'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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