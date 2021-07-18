Şirinler çetesinde ‘Sedat Peker’ tespihi

ADANA merkezli 4 ilde 'Şirinler' çetesi olarak bilinen silahlı suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 39 şüpheliden 18'i tutuklandı. İsmi açıklanmayan bir örgüt yöneticisinin evinde yapılan aramada üzerinde 'Sedat Peker' yazılı 2 tespih ele geçirildi. Tespihlerin, Peker tarafından örgüte gönderildiği öne sürüldü. Liderliğini Ali A.'nın yaptığı örgüte üye olduğu öne sürülen 45 kişiyi tespit eden ekipler, Adana merkezli operasyonda Antalya, Mersin ve Ankara'da belirlenen 43 adrese 13 Temmuz'da şafak vakti eş zamanlı baskın yapmıştı. Adreslerinde bulunmayan 6 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ederken, şüphelilerden 20'si adli kontrol şartı, 1'i ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

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