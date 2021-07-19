  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı öncesi merak edilenler araştırılıyor. Kurban kesecek olanlar kurban kesiminin ne zaman başladığını ve ne zaman biteceğini ve bayramın hangi günleri kurban kesileceğini araştırıyor. Peki bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? İşte tüm merak edilenler...

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi?

19.07.2021, 10:29

Kurban kesecek olanlar kurban ile ilgili merak edilenleri araştırıyor. Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban bayramın hangi günleri kesilir? Bayramın 2.3. ve 4. günü kurban kesilir mi? soruları en çok merak edilenler arasında. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verilerine göre merak edilen soruların cevapları....

KURBAN KESİM VAKTİ NE ZAMAN BAŞLAR VE BİTER?

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazı kılındıktan sonra; bayram namazı kılınmayan yerlerde ise, fecirden (sabah namazı vakti girdikten) sonra başlar. Hanefîlere göre bayramın 3. günü akşamına kadar devam eder (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 154). Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebilir. Ancak kurbanların gündüz kesilmesi daha uygundur. Şâfiîlere göre ise 4. günü gün batımına kadar kesilebilir (Şirbînî, Muğni'l-muhtâc, IV, 383; İbn Rüşd, Bidâye, I, 436).

KURBAN KESTİKTEN SONRA NAMAZ KILMAK GEREKİR Mİ?

Esas olarak kurban namazı diye bir namaz yoktur. Bu namazın dinî bir gereklilik olduğu inancı veya kanaati yanlıştır. Ancak kişi nafile namaz kılınması mekruh olmayan bir vakitte, sebepli veya sebepsiz dilediği kadar nafile namaz kılabilir. Kurban kesen kişi de böyle bir ibadeti yapma imkânına kavuştuğu için Allah'ın verdiği nimete şükür olarak iki rekât nafile namaz kılabilir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kurban kesim vakti ne zaman başlar ve biter? Bayramın 2. 3. ve 4. günü kurban kesilir mi? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.