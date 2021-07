Şifası kokusunu gölgeliyor

SİVİLCE VE İSİLİK İLE MÜCADELE EDER

SARIMSAK suyu, antibakteriyel ve antifungal özellikleri sayesinde ciltteki isilik ve sivilceler ile mücadele eder. Sarımsak suyunun bu özelliğinden faydalanmak için; bir pamuk yardımıyla sarımsak suyunu isilik ve sivilce olan bölgeye uygulamanız yeterli. Sarımsak suyu ciltte hassasiyete ve kızarıklığa sebep olabilir. Bu nedenle 5 dakikadan fazla cilt yüzeyinde tutulmamalıdır.



KOLESTEROLÜ DENGELER

SAĞLIKLI seyreden kolesterol kalp krizi geçirme ve kalp hastalıklarına yakalanma riskini en aza indirir. Sarımsak suyunun bilinen en önemli faydası kolesterolü dengelemesi ve kötü kolesterolü düşürmesidir. Düzenli olarak sarımsak suyu içmek damar sertleşmesi, daralması ve kalınlaşması gibi birçok ciddi sağlık sorununu önler.



ASTIM TEDAVİSİNİ DESTEKLER

SARIMSAĞIN solunum yolu rahatsızlıklarına iyi geldiğini söylemiştik. Sarımsak suyu boğaz ağrısı ve öksürüğün yanı sıra astım rahatsızlığı için de doğal bir reçetedir. Peki astım hastaları sarımsak suyunu nasıl tüketmeli? Tek yapmaları gereken; bir bardak içme suyuna, 2 yemek kaşığı bal ve bir çay kaşığı sarımsak suyu ilave edip iyice karıştırmak. Hazırlanan bu karışım her gün az miktarda tüketilirse astımın sebep olduğu semptomlar ortadan kaldırılır.



ZAYIFLAMAYA YARDIMCIDIR

"SARIMSAK suyu zayıflatır mı" diye merak edenler varsa, hemen açıklayalım. Sarımsak suyunun metabolizmayı hızlandırıcı etkisi bulunur. Düzenli olarak tüketildiğinde vücuttaki yağları yakar. İçerdiği bileşenler sayesinde vücudun ihtiyaç duyduğu pek çok vitamin ve minerali sunar. Buna karşılık kalorisi çok düşüktür. Ayrıca iştah kontrolü sağlar. Dolayısıyla sarımsak suyu zayıflamaya yardımcıdır.



SAÇ İÇİN MUCİZE GİBİDİR

SARIMSAK suyunun saça faydaları saymakla bitmez. Sarımsak suyu kellik için adeta doğal bir çözümdür. Ve hem saç hem de sakal çıkarma da etkilidir. Sarımsak suyunu saç diplerine ve yüzünüzde sakal çıkmayan yerlere sürüp kuruyana kadar bekleyin. Ardından saçınızı ve yüzünüzü yıkayın. Hepsi bu kadar. Bu işlemi her gün veya gün aşırı yapabilirsiniz. Düzenli uygulandığı takdirde birinci ayın sonunda etkisini görmeye başlarsınız. Sarımsak suyunun saç üzerindeki bir diğer olumlu etkisi ise bitleri yok etmesidir. Bunun için eşit miktarda limon suyu ile sarımsak suyunu karıştırın. Elde ettiğiniz bu karışımı gece yatmadan önce saç diplerine masaj yaparak uygulayın. Ardından saçınıza bone geçirip bu şekilde yatın. Sabah olunca ise saçınızı normal şampuan ile yıkayarak karışımdan arındırın. Bu yöntemi her gün uygularsanız bir hafta içerisinde bitlerden tamamen kurtulabilirsiniz.



DIŞ KULAK İLTİHABINA İYİ GELİR

ALTERNATİF tıpta kulağa sarımsak suyu damlatmak, dış kulak iltihabına karşı en yaygın uygulanan tedavi yöntemidir. Sarımsak suyu doğal antibiyotik olarak bilinir. Bu özelliği sayesinde dış kulakta oluşan iltihabı kurutur. Üstelik uygulaması da çok kolaydır. Tek yapmanız gereken 1 veya 2 diş sarımsağı ezip suyunu çıkarmak ve kulağa damlatmak. Peki sarımsak suyu kulağa zarar verir mi? Aslında uzmanların bu yöntemi önermediğini belirtmeliyiz! Dış kulak iltihabı mutlaka doktor gözetiminde tedavi edilmesi gereken bir rahatsızlıktır.



BÖCEK ISIRIKLARI İÇİN DOĞAL REÇETE

AĞRI yapan böcek ısırıkları üzerine bir pamuk yardımıyla sarımsak suyu uygulayabilirsiniz. Sarımsak suyu içerdiği bileşenler sayesinde böcek ısırığı sonrası oluşan şikayetleri giderir.



SARIMSAK SUYU NASIL YAPILIR?

Sarımsağı rendeleyip veya ezdikten sonra elinizle sıkarak suyunu çıkarabilirsiniz. Ancak bu yöntemle istediğiniz miktarda sarımsak suyu elde etmek zor ve zahmetli olabilir. Ayrıca sarımsak suyu, su ile karıştırılmadan içilirse mideyi rahatsız edebilir. Sarımsak suyu çıkarmak amacıyla yaygın olarak kullanılan yöntem, sarımsağı soyup bir su bardağı içme suyunda kaynatarak ılımaya bırakmaktır. Ilıyan suyun içine soyduğunuz sarımsakları atıp 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.