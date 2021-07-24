Geçmişi bugüne bağlayan köprüler

MALABADİ KÖPRÜSÜ-DİYARBAKIR:

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde yer alan Malabadi Köprüsü 40,86 metre açıklığa sahip kemeri sayesinde dünyanın en geniş kemerli taş köprüsü olma özelliğine sahip. Akarman veya Karaman Köprüsü olarak da bilinen bu tarihi köprü 1147 yılında Artuklu Beyliği zamanında Timurtaş Bin-i İlgazi tarafından yaptırılmış. 12. yüzyıl Selçuklu Dönemi mimarisinin başyapıtlarından kabul ediliyor. Sarı kalker taşı kullanılarak inşa edilen köprü kemerinin her iki tarafında yer alan ve barınak olarak kullanılan iki oda bulunması bu köprüyü diğer köprülerden ayıran önemli bir özellik. Ayrıca üzerinde yer alan insan, güneş ve arslan figürlü kabartmalar da köprünün eşsiz değerini daha da artırıyor.



BELKIS (KÖPRÜÇAY) KÖPRÜSÜ-

ANTALYA: Antalya'nın Serik ilçesinde Aspendos'un 2 km güneyindeki bu köprü, Tarihi Aspendos Köprüsü, Köprüpazar Köprüsü ve Sultan Alaeddin Köprüsü olarak da anılıyor. M.S. 4. yüzyılın başlarında Roma döneminde inşa edilen köprü depremler sonucunda yıkılmış. Selçuklular da 13. yüzyılda eski köprünün kalıntıları üzerine yeni bir köprü inşa etmiş. Farklı açıklıklardaki yedi adet kemer gözünden en büyüğünün uzunluğu 17 metre olan Belkıs Köprüsü 1999 ve 2004 yıllarında restore edilmiş.





BÜYÜKÇEKMECE (KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN) KÖPRÜSÜ-İSTANBUL:

Zigetvar Seferi'ne çıkarken ordunun Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği bu noktadan sallarla geçerken zorlanması sebebiyle buraya köprü yapılmasını emreden Kanuni Sultan Süleyman kuşatma sırasında vefat ettiği için köprü oğlu 2. Selim zamanında 1567 yılında tamamlanmış. Mimar Sinan tarafından inşa edilen 28 kemerden oluşan bu tarihi köprü 636 metre uzunluğunda ve 7,17 metre genişliğinde.



BAYRAMÖREN KÖPRÜSÜ-ÇANKIRI:

Bu tarihi köprünün yaklaşık 250 yaşında olduğu düşünülüyor. Kesme taş ayaklar üzerine iri kerestelerin üst üste yerleştirilmesiyle inşa edilen bu köprünün kesinlikle farklı bir havası var. Köprünün ayakları suyun geliş yönünde üçgen, gidiş yönünde ise dikdörtgen şeklinde tasarlanmış.



ÇİFTE KÖPRÜ-ARTVİN:

Artvin'in Arhavi ilçesinde bulunan Çifte Köprü, Kamilat ve Soğucak nehirlerinin üzerinde yer alıyor. İki adet bitişik sivri kemerli bir yapıya sahip olduğu için bu isimle anılıyor. Köprünün inşa zamanı tam olarak bilinmese de 18. yüzyılda Osmanlı İmparatorluğu döneminde yapıldığı düşünülüyor.



ÇOBANDEDE KÖPRÜSÜ-ERZURUM:

1298 yılında İlhanlılar'ın veziri Salduzlu Emir Çoban Noyin tarafından yaptırılmış. Selçuklu ve İlhanlı üslubuna sahip olan bu tarihi köprü Erzurum'un Köprüköy ilçesinde yer alıyor. Efsaneye göre isminin Çobandede olmasının sebebi, köprüyü yapmayı bir türlü başaramayan ustalara 7 farklı yer gösterip köprünün temelleri buralara yapmalarını söyleyen çoban bir dedeymiş. O zamanlar 7 kemer gözüne sahip bir biçimde inşa edilse de nehirdeki taşkınlardan zarar gördüğü için günümüzde sadece 6 gözü bulunuyor köprünün.



UZUN KÖPRÜ (ERGENE KÖPRÜSÜ) EDİRNE

SULTAN 2. Murat döneminde, Mimar Muslihiddin tarafından 1427- 1443 yılları arasında inşa edilen köprünün uzunluğu 1270 metre. Genişliği 6,8 metre olan bu tarihi köprüde başlangıçta 174 adet kemer bulunsa da günümüzde 164 tanesi görülüyor. Osmanlı mimarisinin örneklerinden olan Uzun Köprü, kireçtaşı ve traverten cinsi kesme taş bloklar kullanılarak inşa edilmiş. Köprünün taş ayakları arasında fil, aslan, kuş ve gül figürleri bulunuyor.



ALMAN (VARDA) KÖPRÜSÜ-ADANA

Adana'daki bu köprü Almanlar tarafından inşa edildiği için bu isimle anılıyor. İpek Yolu'nun yerini alması planlanan Berlin-Bağdat- Hicaz demiryolu hattının bir parçası olarak inşa edilen Varda Köprüsü bu güzergahta yer alan en büyük köprü. Köprünün yapımı 1907 yılında başlayıp 5 yıl sürdüğü için zamanında yörede bir Alman kasabası kurularak 5000 kişiye ev sahipliği yapmış. Dört ana ayak üzerinde kurulu Alman Köprüsü kagir (kemerli) köprü türünden. Ayrıca bu tarihi köprüde James Bond serisinin 'Skyfall' adlı fi lmindeki bazı aksiyon sahnelerinin çekildiğini de belirtmek gerek.



AFLKÖPRÜ-ADANA

DÜNYANIN en eski köprüsü olarak bilinen Taşköprü, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından mimar Auxentus'a yaptırılmış. Roma İmparatoru 1. Justinianus ve Osmanlı döneminde onarılmış. Eskiden bu köprünün her iki girişinde de şu anda göremediğimiz 'Kale Kapısı' denilen iki adet taç kapısı varmış. Seyhan Nehri üzerinde bulunan bu köprünün aslen 21 adet gözü olmasına rağmen nehrin ıslahı sırasında 7 gözü toprak altında kalmış.