Efeler diyarı sizi bekliyor

EGE Bölgesi'nin gözde tatil beldelerini barındıran Aydın, dünyanın her yerinden ziyaretçinin ilgisi görüyor. Verimli topraklarıyla tarih boyunca onlarca medeniyete ev sahipliği yapan kentte pek çok tarihi ve kültürel kalıntı yer alıyor. Tarihi güzelliklerinin yanında mimarisiyle de öne çıkan Aydın'da gezilmesi gereken birçok yer bulunuyor. Doğal güzellikleri, masmavi denizi ve tarihi dokusuyla büyüleyen şehre doğru kısa bir yolculuğa çıkalım.



APHRODİSİAS ANTİK KENTİ:

İHTİŞAMI ve köklü tarihi ile Aydın'ın en dikkat çeken antik kentleri arasında bulunuyor. M.Ö. 5. yüzyılda inşa edildiği bilinen antik kent, 2017 yılında Dünya Miras Listesi'ne kaydedildi. Aphrodisias Antik Kenti, Menderes (Meander) Irmağı'nın bir kolu olan Dandalaz (Morsynus) Çayı'nın oluşturduğu bereketli vadide, denizden yaklaşık 600 metre yükseklikte bir plato üzerinde yer alıyor. Tarih boyunca, içinde bulunduğu nehir havzasının doğal özelliklerinden beslenen kent, ziyaretçilerin çok ilgisini çekiyor.



ARAPAPIŞTI KANYONU:

BOZDOĞAN'DA yer alan Arapapıştı Kanyonu, merkeze yaklaşık 90 km mesafede konumlanıyor. Aydın, Muğla ve Denizli sınırları ile kesişen kanyona pek çok noktadan ulaşım sağlanıyor. Aydın'da görülmesi gereken doğal güzellikler listesinin başında yer alan Arapapıştı Kanyonu, Kemer Barajı'nın bulunduğu noktada yer alan Kemer İskelesi'ndeki teknelerle rahatlıkla gezilebiliyor.



BAFA GÖLÜ:

EGE'DEKİ göller içerisinde en büyüğü olan Bafa Gölü, Aydın ve Muğla sınırları ile kesişiyor. Geçmişte deniz olan Söke Ovası'nın yaklaşık iki bin yıl önce alüvyonlarla kaplanması sonucu oluştuğu bilinen Bafa Gölü 1989 yılında Tabiat Parkı olarak kabul edildi. Göl, kenarındaki Heraklia Antik Kenti'ne ve iki adaya da ev sahipliği yapıyor.

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