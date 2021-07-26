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Son dakika: KPSS giriş yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS giriş yeri sorgulama

Son dakika haberi....KPSS sınav giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. ÖSYM, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021- Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) A Grubu ve Öğretmenlik (genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri) sınavı oturumlarına girecek adayların sınav giriş belgelerini erişime açtı. İşte KPSS sınav yeri sorgulama sayfası...

Son dakika: KPSS giriş yerleri açıklandı! ÖSYM KPSS giriş yeri sorgulama
AA

26.07.2021, 10:24 Güncelleme Tarihi: 26.07.2021, 10:40

ÖSYM'nin internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu ile 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumuna katılacak adayların, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Sınav yerlerini gösteren giriş belgeleri, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinilebilecek.

Adaylar, 1 Ağustos'ta düzenlenecek 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Genel Yetenek-Genel Kültür) oturumu için saat 10.00'dan sonra, 2021-KPSS A Grubu ve Öğretmenlik (Eğitim Bilimleri) oturumu için de saat 14.30'dan sonra sınav binalarına alınmayacak.

KPSS SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYINIZ

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