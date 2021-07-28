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YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YÖK Atlas tercih robotu da en çok araştırılanlar arasında yerini alıyor. Tercih robotu ile geçmiş dönemlerin kontenjanları, başarı sıralamaları öğrenilebiliyor. Peki YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır? İşte detaylar....

YÖK Atlas tercih robotu nasıl kullanılır?

28.07.2021, 10:44

Binlerce üniversite adayının merakla beklediği YKS sonuçları bu sabah açıklandı. Hayalindeki üniversite ve meslek için aylardır çalışan öğrenciler için tercih maratonu da başlıyor. Özellikle YÖK Atlas tercih robotu bu dönem en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki YÖK Atlas nedir ve nasıl kullanılır? İşte detaylar....

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU NASIL KULLANILIR?

"Üniversite Seç" kutucuğuna üniversite ismi girerek, o üniversitedeki lisans programlarının listesine ulaşabilirsiniz. "Program Seç" kutucuğuna ilgi duyduğunuz programı (mesleği) girdiğinizde, bu isimli programların bulunduğu üniversiteleri görebilirsiniz.

YÖK ATLAS TERCİH ROBOTU İÇİN TIKLAYINIZ

BİRÇOK MODÜL BULUNUYOR

YÖK Atlas programında 'Lisans / Önlisans Tercih Sihirbazı' ile 'Meslek Atlası' modüllerinin yanı sıra 'Üniversitelerimiz', 'Lisans / Önlisans Atlası', 'Mezun Başarı Atlası', 'Net Sihirbazı' ve 'Tercih Listem' gibi modüller de yer alıyor. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunun yayınlanmasıyla tüm modüller yeni verilere göre güncellendi.

Son dakika: 2021 YKS sonuçları açıklandı! ÖSYM YKS sonuç sorgulama

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