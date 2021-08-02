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Haberler Yaşam İzmir’de kışlaya sabotaj iddiası

İzmir’de kışlaya sabotaj iddiası

İzmir’de kışlaya sabotaj iddiası

2.8.2021

İZMİR Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı kışlasının hemen dışındaki çalılık alan, kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından ateşe verildi. Nöbetçilerin müdahale etmek istediği şahıslar bölgeden kaçarken, kışladaki itfaiye aracı ile yangın kısa sürede kışlaya sıçramadan söndürüldü. Güvenlik kaynakları, söz konusu olayı "lojmanlar bölgesinde büyük çaplı yangın çıkarmaya yönelik sabotaj girişimi" olarak nitelendirirken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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