Sağlık Bakanlığı'ndan 18 yaş altına aşı önerisi

SAĞLIK Bakanlığı Bilim Kurulu Toplantısı'nda 18 yaş altının aşılanması masaya yatırıldı. Toplantıda konuya ilişkin görüşlerden biri, 18 yaş üstünde hala aşısını olmayan vatandaşların aşılanarak Ağustos sonuna kadar yetişkin nüfusta toplumsal bağışıklık oranlarının artmasının beklenmesi yönünde olurken diğer görüş ise 18 yaş altında kronik hastalıkları olan çocukların aşılanması şeklinde oldu. Konuyla ilgili son karar Kabine Toplantısı'nın ardından verilecek. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Öncelikli olarak 18 yaş üstünde aşı olmayan vatandaşlarımızın aşı olmasına yoğunlaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.

■ BURAK ERDEM ÇELİK