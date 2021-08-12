İzmir’de 72 aile evlat sırasında

İZMİR'DE Çocuk Esirgeme Kurumu'na bağlı Sevgi evlerinde yaşları 0 ila 12 arasında 140 çocuğun olduğu öğrenilirken, evlat edinmek için, çocuk ile evlat edinmek isteyen baba ve anne arasında en az 18 yaş farkı olması şartının olduğu öğrenildi. İzmir'de yetkililer, sıra bekleyen anne ve babaların özellikle kız çocuğu ve 0-1 yaş aralığında ve kimsesi olmayan bebek istediğini belirterek şunları söyledi: Evlat edinmede anne ve baba adayı için birinci kural Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması. Ama sevgi evlerimizde kalan her çocuğumuz evlat edindirmeye uygun değil. Çocukların öz anne ve babalarının, birinci dereceki ebeveynin yasal izni şartı var. Sevgi evlerinde kriterlere uygun çocuklarımız var. Ancak anne ve baba onayı olmadığı için bu çocukları evlat edinmek için sıra bekleyen ailelere veremiyoruz dedi. Bulunan ya da terk edilmiş çocukların ebeveyninin günün birinde onları arama olasılığı her zaman var.

■ FATİH ŞENDİL