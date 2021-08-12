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Haberler Yaşam Türk kızı Seda’dan yaşlanmanın şifresi

Türk kızı Seda’dan yaşlanmanın şifresi

Türk kızı Seda’dan yaşlanmanın şifresi

12.8.2021

KÖLN Üniversitesi CECAD Yaşlanma Araştırmaları Merkezi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak yer alan Dr. Seda Koyuncu'nun 4 senedir üzerinde çalıştığı proje, yaşlanmanın en önemli şifrelerinden birini çözdü. Dünyada ilk kez bağırsak, kas ve nöron hücrelerinde sentezlenen belli tip proteinlerin vücutta birikmesiyle yaşlanmanın hızlandığı ortaya kondu. Bu çalışma ile genetik manipülasyonla bu proteinlerin birikiminin durdurulması sonucu yaşlanmanın da geri döndürülebildiği ortaya çıkarıldı.
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