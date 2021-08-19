  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Son dakika haberi.... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı. Peki İzmir'de son durum nr? Vaka sayıları yükseldi mi? İşte detaylar...

Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

19.08.2021, 11:24 Güncelleme Tarihi: 19.08.2021, 11:31

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.