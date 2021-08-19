Son dakika: Bakan Koca il il vaka haritasını paylaştı! İzmir'de son durum ne?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusa karşılık gelen vaka sayısı haritasını paylaştı. İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.

İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. Salgın son hasta iyileşmeden bitmiş sayılmaz. Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyalım. pic.twitter.com/x7pzQcTcIf — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 19, 2021

İllere göre haftalık Kovid-19 vaka sayısı, her 100 bin kişide İstanbul'da 181,96, Ankara'da 199,55, İzmir'de 49,81 oldu.