Bilim Kurulu’ndan yüz yüze eğitim rehberi

BİLİM Kurulu üyesi Prof. Dr. Necmi İlhan, okulların güvenle açılması için gereken tedbirleri içeren çalışma rehberinin eğitim dönemi başlarken okullara gönderileceğini belirtti. Prof. Dr. İlhan, "Çocuklarımızın okullarına maske ile gelmesi, okullarda maske ve dezenfektan bulundurulması, olabildiğince çocukların kendi arkadaşları ile bir arada olması, sınıflarda masaların seyrek tutulması, camların açık tutulması, teneffüslerin birbirinden farklı zaman dilimlerinde gerçekleştirilmesi çok önemli" diye konuştu.

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