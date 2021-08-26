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Haberler Yaşam Bakteri kovucu sogan suyu

Bakteri kovucu sogan suyu

Bakteri kovucu sogan suyu

26.8.2021

DOĞAL antibiyotiklerden biri olan soğanın hastalıklara karşı olan etkisi epey fazladır. Antioksidan etkili olduğu için vücuda girmeye çalışan bakterileri kovar. Bu konuda idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde de etkili olacaktır. Soğanda bulunan sülfür, iltihapların iyileştirilmesinde yardımcıdır. Enfeksiyon günlerinde günde 2 bardak içmeniz tavsiye edilir. Her defasında taze olarak hazırlayarak, soğan suyunun faydasını alabilirsiniz.

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