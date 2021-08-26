Bakteri kovucu sogan suyu

DOĞAL antibiyotiklerden biri olan soğanın hastalıklara karşı olan etkisi epey fazladır. Antioksidan etkili olduğu için vücuda girmeye çalışan bakterileri kovar. Bu konuda idrar yolu enfeksiyonu şikayetinde de etkili olacaktır. Soğanda bulunan sülfür, iltihapların iyileştirilmesinde yardımcıdır. Enfeksiyon günlerinde günde 2 bardak içmeniz tavsiye edilir. Her defasında taze olarak hazırlayarak, soğan suyunun faydasını alabilirsiniz.