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Haberler Yaşam Bakan Bekir Pakdemirli: 5 yangın uçağı alınacak

Bakan Bekir Pakdemirli: 5 yangın uçağı alınacak

Bakan Bekir Pakdemirli: 5 yangın uçağı alınacak

2.9.2021

TARIM ve Ormancılık Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir programda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye'yi sarsan günler yaşandığını belirten Bakan Pakdemirli, "Hepimiz için zordu. Ekibim çok yoruldu. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş yangın silsilesiyle karşılaştık" ifadelerini kullandı. Büyük hava araçlarını kiralamanın daha mantıklı olduğunu vurgulayan Pakdemirli, "THK ile bir sorunumuz olamaz. Önümüzdeki aylarda envantere 5 yeni uçak katılacak" diye konuştu.
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