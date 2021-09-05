DGS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM DGS sonuç sorgulama

DGS sonuçları açıklandı mı? DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanır? soruları yoğun olarak araştırılıyor. ÖSYM tarafından 27 Ağustos - 7 Eylül tarihleri arasında alınan tercihler sonrası öğrenciler sonuç açıklama tarihini merak ediyor. İşte DGS sonuçlarının açıklanacağı tarih....

DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Tercih sonuçlarına ilişkin bir tarih bilgisi bulunmuyor.



7 Eylül 2021 tarihinde son bulacak tercihlerin ardından, sonuçların 1 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adayların yükseköğretim lisans programları tercihlerini yaparken, tercih süresince ÖSYM'nin internet adresinden yayımlanan Tercih Kılavuzundan yararlanmaları gerekmektedir.

Tercih bildirim işlemini tamamlayan adaylar, "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercihlerinde değişiklik yapabileceklerdir. Tercihlerinde değişiklik yapmak isteyen adaylar, bu işlemi elektronik ortamda yapacaklardır. Tercih iptali yapılmaz. Tercihlerde değişiklik, tercihlerin kısmen ya da tamamen iptali vb. değişiklik taleplerini içeren dilekçelere Merkezimizde kesinlikle işlem yapılmayacaktır. Tercih süresi tamamlandıktan sonra tercihlerde değişiklik yapılamaz.

Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

Adaylar tercih işlemini tamamladıktan sonra "Tercih Süresi" içerisinde https://ais.osym.gov.tr internet adresinden tercih bilgilerini mutlaka kontrol etmeli ve yazıcıdan tercih listesini alarak saklamalıdır.