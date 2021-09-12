Haberler Yaşam Hadise'den o sözlere tazminat davası

Hadise'den o sözlere tazminat davası

Ünlü şarkıcı Hadise 2009 yılında Eurovision'da Türkiye'yi temsil ederek dördüncülük elde etti. Aradan geçen yıllarından ardından magazin programı sunucusu Bircan Bali ve Arto ünlü şarkıcı Hadise'nin birinci olamamasının sebebi olarak özel döneminde olduğunu iddia etti. Hadise, kişilik haklarına saldırıda bulunduğunu ifade ederek 200 bin liralık tazminat davası açtı.

SABAH 12.09.2021, 15:16 Güncelleme Tarihi: 12.09.2021, 15:26