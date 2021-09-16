Aşı karşıtı adam Ankara’dan İstanbul’a yürüyerek gidiyor

Ahmet Tanman, aşı olmayıp PCR testi yaptırmayınca 450 km uzaklıktaki evine yürümek zorunda kaldı.

AŞI olmayı ve PCR testi yaptırmayı reddeden Ahmet Tanman, şehirlerarası seyahatlerde aşı ve PCR zorunluluğu nedeniyle otobüse binemeyince, yaşadığı duruma tepki göstermek için Ankara'dan İstanbul'da bulunan evine doğru protesto yürüyüşü başlattı. Bir haftada Kocaeli'ye ulaşan Tanman, "Gidip köyde dağda yaşarım ama aşı yaptırmam. Çocuklarıma da aşı yaptırtmadım, gerekirse çocuğumu okula göndermem. Ben ona aşı demiyorum. İçeriği belli olmayan şeytan sıvısı diyorum. Hastalığı çıkaran onlar, bu hastalık laboratuvarda üretildi. İlacı veren onlar, talimatı veren onlar. Maske de takmıyorum. Maske temiz havayı önlüyor. Neden maske takayım?" diye konuştu.