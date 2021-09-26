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Emniyet Müdür Yardımcısı’nın annesi kazada öldü

Emniyet Müdür Yardımcısı’nın annesi kazada öldü

26.9.2021

DENİZLİ'DE geri manevra yapan aracın altında kalan Uşak İl Emniyet Müdürü Yardımcısı'nın annesi hayatını kaybetti. Baklan ilçesi Gökpınar mahallesindeki korkunç kazada, Savaş Y'nin kullandığı araç, geri manevra yaptığı sırada Fatma Yener'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle kanlar içinde kalan kadını gören vatandaşlar, 112'ye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen sağlık görevlileri, yaşlı kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Kazadan sonra yapılan incelemede, ölen Fatma Yener'in, Uşak Emniyet Müdürü Yardımcısı Yılmaz Yener'in annesi olduğu ortaya çıktı.

SEBAHATTİN ALP

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