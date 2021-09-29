Kıskançlık krizine giren itfaiyeci, karısını boğdu

İstanbul'un Esenyurt ilçesi, önceki gün dehşet veren bir kadın cinayetiyle sarsıldı. Karısıyla daha önce de birçok kez kıskançlık yüzünden kavga eden adam, son tartışmalarında karısını çocuğunun gözleri önünde boğarak öldürdü. Kıskançlık krizine girerek cinayet işleyen itfaiye eri, eşini öldürene dek boğazını sıktıktan sonra, "Karımı öldürdüm, polis çağırın" diye komşularına bağırdı.

POLİS GÖZALTINA ALDI

Korkunç cinayet önceki gün çiftin oturduğu Orhangazi mahallesindeki bir sitede gerçekleşti. Kıskançlık krizine giren itfaiye eri S.C, tartıştığı eşi M.C'yi çocuğunun gözü önünde boğarak öldürdü. Ardından oturduğu apartmanın önüne çıkarak, etraftakilere "Eşimi öldürdüm polisi arayın" diye bağırdı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, olay yerindeki ilk incelemede talihsiz kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis tarafından gözaltına alınan katil zanlısı S.C, emniyetteki sorgusunun ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

BENİ KATİL EDECEKSİNİZ

Olaya ilişkin konuşan bir komşu ise, "Sokak hayvanlarını beslemek için dışarı çıktım. Etrafta kimse yoktu. O sırada birinci kattaki daireden bir çığlık sesi geldi. Döndüm baktım, tekrar bir ses gelmedi. Ben kadının çocuğunu düşürdüğünü sandım. Daha sonra kendi daireme çıktım. Benden sonra ise adam evinden dışarıya çıkarak 'polis çağırın, karımı öldürdüm' diye etrafa bağırmış. Bir ay önce de tartışmalarına şahit olmuştum. Eşini öldüren adam pencereye çıkmış alkollü bir şekilde bağırıyor ve küfür ediyordu. 'Benim gibi bir adamı katil edeceksiniz, elimi kana bulayacaksınız' diyordu" dedi.