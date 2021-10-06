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Haberler Yaşam Müge Anlı canlı izle Atv 6 Ekim Çarşamba

Müge Anlı canlı izle Atv 6 Ekim Çarşamba

Müge Anlı ile Tatlı Sert, canlı yayınlarla ekranlarda olmaya devam ediyor. Hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, son dakika gelişmeleri ile gündemi belirlemeye devam ediyor. Kayıpları bulan, karanlıkta kalan cinayetleri aydınlatan Müge Anlı bugün yine izleyenleri ekrana kilitleyecek. İşte 6 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

Müge Anlı canlı izle Atv 6 Ekim Çarşamba

06.10.2021, 09:58

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. İşte 6 Ekim Çarşamba Müge Anlı canlı izleme sayfası...

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MÜGE ANLI'DA DÜN NELER YAŞANDI?

Müge Anlı, cinayet sebebi olarak ilk akla gelenin Ramazan Bey'in Dürdane Hanım'a yazdığı mektupların olduğunu, o mektupları yazan kişi Ramazan Şahin'in stüdyoda. Ramazan Bey, Dürdane Hanım'ın kendisi ile Pazar yerlerinde köylerde 15-20 dakika konuştuğunu, hatta eşinin de gördüğünü, Dürdane Hanım'ın kendi üzerine cinayeti atmaya çalıştığını öne sürdü. Ramazan Bey, Ersin Bey'in evin önünden gece kaçıp gittiğini iddia edince Ersin Bey o kişinin kendisi olmadığını, Dürdane Hanım ile hiç alakası olmadığını savundu. Müge Anlı, Ersin Bey'in eşinin de arayıp Ramazan ne atıp tutuyor dediğini aktardı ve Ramazan Bey'in bu mektuplarından korktuğunu, normal olmadığını dile getirdi. Ramazan Şahin'in eşi konuştu. Eşinin üstüne cinayetin atılmaya çalışıldığını iddia eden Hatice Hanım, Dürdane Hanım'ın gelip "Ramazan beni rahatsız ediyordu" diyebileceğini ama demeden programa çıktığını dile getirdi. Hatice Hanım eşine çok kırgın olduğunu ama eşinin bu cinayeti işlemeyeceğini vurguladı. Ramazan Şahin cinayet günü neredeydi? Şen ailesinin bakıcısıyla ilgili çarpıcı iddia. Selda Hanım cinayetten 6 gün önce eniştesinin evine gittiğini, eniştesi ve Mehmet Bey'in evde olmadığını, Emel Hanım'ı uzun boylu sakallı biri ile yakaladığını, kendisini görünce paniklediklerini ve adamın kaçtığını iddia etti.

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