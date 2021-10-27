’Bir Zamanlar Çukurova’nın bu fragmanı çok konuşulacak!

Şehir kulübünde gerçekleşen bir düğüne katılan Züleyha, göz alıcı şık elbisesi ve zarafetiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Hakan da Züleyha'nın bu güzelliğine kayıtsız kalamayacak. Tüm gözler gece boyu birbirinden ayrılmayan ikilinin üzerindeyken, Hakan, Züleyha'ya bir adım atacak ve onu dansa kaldıracak.

'Bir Zamanlar Çukurova'nın yıldızları İbrahim Çelikkol ve Hilal Altınbilek'in nefes kesen muhteşem dansı dizinin yeni bölümünün en çok konuşulacak sahnesi olacak.

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Züleyha ve Hakan'ın giderek birbirlerinin çekimine kapılması Züleyha'yı kıskanan Fikret'in dikkatinden kaçmayacak!

Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' yeni bölümleriyle perşembe akşamlarına damga vurmaya devam edecek.