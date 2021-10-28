İZKA PROJELERİ kentin değerine değer katıyor

İZMİR Kalkınma Ajansı (İZKA) Genel Sekreteri Dr. Mehmet Yavuz, tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sürecinde özellikle dijitalleşme ve yeşil ekonomiye yönelik çalışmalarının hız kazanarak ülkenin milli ve yerli üretim politikalarının gelişmesine de katkı yaptığına dikkat çekti. Türkiye'nin bu süreçte büyüyerek geliştiğini belirten Mehmet Yavuz, "Ülkemiz 2021 yılının ikinci çeyreğinde geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 21,7, çeyreklik verilere göre ise yüzde 0,9 oranında büyüme kaydetti. Büyümenin yüzde 57'si yatırımlar ve net dış talepten geldi. Büyümenin detaylarında ise, son bir buçuk yılda Türkiye'de imalat sanayi, bilgi ve iletişim teknolojileri ve finans sektörleri gayri safi yurtiçi hâsıla içindeki ağırlıklarını arttırdı. Türkiye, Eylül ayında 20 milyar 800 milyon dolarlık ihracat performansıyla tarihi bir başarıya imza atarken, Ege Bölgesi Türkiye'nin ihracatına 2 milyar 550 milyon dolarlık katkı sağladı" dedi.

LOKOMOTİF ROL ÜSTLENİYOR

İzmir Kalkınma Ajansı kurulduğu günden itibaren benimsediği ve son dönemde çalışmalarına yön veren çevresel baskılar karşısında sürdürülebilir İzmir hedefini 2021 yılında sahaya dokunan faaliyetler ile somutlaştırma sürecine adım attığını söyleyen Yavuz, "Ajansımız bu kapsamda, UNDP ve Aachen Teknik Üniversitesi Avrupa 4.0 Dönüşüm Merkezi ile birlikte Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) iş birliğinde İzmir Kaynak Verimliliği Programını başlattı. Dört yıllık operasyonel bir program olarak tasarlanan çalışma boyunca endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm konu başlıklarında İzmir sanayisinin ihtiyaçlarına cevap veren çözümler üretilecek ve pilot uygulamalar hayata geçirilecektir. Çalışmanın sonucunda programın, İzmir Kaynak Verimliliği Merkezi olarak kurumsallaşarak İzmir ekonomisinin sürdürülebilirliğine yönelik çalışmalarda lokomotif rolü üstlenmesi hedeflenmekte" dedi.

İZMİR, TÜRKİYE'NİN RÜZGAR BAŞKENTİ

Ajans olarak üzerinde çalıştıkları ve İzmir için çok önemli olan bir diğer konunun ise rüzgâr başta olmak üzere yenilenebilir enerji ekipmanları üretiminde gelinen aşama olduğunu ifade eden Genel Sekreter Yavuz, "İzmir Türkiye'nin rüzgâr başkenti olarak rüzgardan en fazla enerji elde edilen ilidir. Ayrıca İzmir, bu enerjinin elde edilmesinde kullanılan ekipmanları üreten küresel markaların ve yerli tedarikçilerin fabrikaları ile Doğu Avrupa ve Akdeniz havzasının en büyük üretim merkezlerinden biri haline gelmiştir. Bu doğrultuda, Ajansımız ve Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulanan, yaklaşık 3 Milyon Avro bütçeye sahip BEST For Energy Projesi ile İzmir ve çevresinin temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir bölgeye dönüşümü amaçlanmaktadır. Proje kapsamında özellikle firmalarımızın temiz enerji ekipman üretiminde değer zincirinin üst basamaklarına ilerlemesi, yeni firmalarımızın tedarik zincirine katılması yönünde çalışmalar yürütülmektedir" dedi.

YESIL VE MAVI DÖNÜSÜM PROGRAMI

YİNE aynı amaç doğrultusunda 2021 yılı içerisinde 50 Milyon TL bütçeye sahip Yeşil ve Mavi Dönüşüm Programını uygulamaya başladıklarını belirten Yavuz, "Program ile kaynak verimliliği uygulamalarının geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına yönelik 'öncü, özgün ve örnek (3Ö)' projelerin hayata geçirilmesini sağlayacağız. Bu gelişmelere paralel olarak Avrupa Birliği tarafından ilan edilen 'Yeşil Mutabakat' kapsamında gündeme gelen sınırda karbon uygulamalarının İzmir sanayisi açısından fırsata dönüştürülmesine yönelik faaliyetlerimiz 2022 yılı içerisinde hız kazanacaktır" dedi.