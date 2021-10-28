Sürdürülebilir ihracata devam edeceğiz

Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, yarattığı ekonomik olanaklar ve sunduğu katma değer açısından tütünün Türkiye için önemli bir ürün olma özelliğini devam ettirdiğini söyledi. Türkiye, dünya tütün üretiminde on beşinci sırada yer alırken, oriental tütün üretiminde ise Dünya'da birinci sırada olduğuna dikkat çeken Umur, "2020 yılı verilerine göre, toplam 82 bin ton yaprak tütün üretimi yapılmıştır. Bu üretim miktarının yüzde 57'si ve toplam üretici sayısının yüzde 55'i Ege Bölgesinde yer almaktadır" dedi.

570 MİLYON DOLAR

Türkiye'de yaklaşık 60 bin ailenin geçimini tütünden sağladığını belirten Ömer Celal Umur, "Tütün ve tütün endüstrisi sektörlerinde çalışan nüfusun aile bireyleri ile sayılar 1,5 milyonu bulmaktadır. Türkiye'de tütün son yıllarda üretim miktarı ve üretici sayısındaki azalışa rağmen, ekonomi için oluşturduğu katma değer ve istihdam olanaklarıyla günümüzde önemli bir tarımsal ürün olma özelliğini sürdürmektedir" dedi. 2021 yılının 9 aylık döneminde Türkiye genelinde yaprak tütün ve mamullerinin toplam ihracatı 570 milyon dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Umur, "Bir önceki yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 12, değerde ise yüzde 14'lük bir düşüş yaşadık. Birlik olarak tütün mamullerindeki 9 aylık ihracatımız bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 20 düşüş ile 378 milyon dolar olarak gerçekleşti. En büyük pazarlarımız Irak, İsrail ve ABD olurken en çok ihracat yapılan ürün de sigaralar oldu. Yaprak tütün ihracatında ilk 9 aylık dönemde miktarda yüzde 13, değerde ise yüzde 3'lük artışla 189 milyon dolarlık ihracat geliri elde ettik. Yaprak tütünde en önemli 3 pazarımız ABD, Endonezya ve Belçika'dır" dedi.

ÇALISMA GRUBU KURULDU

YAPRAK tütün ticaretinde sürdürülebilir üretim ve ihracatın sağlanması amacıyla Birliğimiz üyesi yaprak tütün ihracatçısı firmalarının temsilcilerinin katılımıyla sürdürülebilirlik çalışma grubu kurulduğunu belirten Umur, "2021 yılında sürdürülebilirlik tüm dünyanın olduğu gibi bizim de gündemimizde oldukça geniş bir yer tutacak. Tütün tarımı ile ilgili çeşitli konularda çözüm ve proje önerilerinin görüşüleceği çalışma grubunun çalışmaları doğrultusunda üretim, çevre, altyapı, işgücü, tütün tarımında su kullanımı gibi alanlarda sosyal sorumluluk projelerinin oluşturulması beklenmektedir. Sürdürülebilirliğin üretimden ihracata her alanda tartışılmaz bir konu haline geldiği günümüzde, yaprak tütün tarımı ve ihracatının doğaya daha az zarar vererek, sürdürülebilir bir üretim ekosistemde sağlanabilmesi için, çalışma grubundan çıkarak hayata geçecek fikirler önem taşıyor" dedi.