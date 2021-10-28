Tedarik zincirlerinin yeni üssü Türkiye

MÜSİAD İzmir Başkanı Bilal Saygılı, Yeni Asır Gazetesi'nin 127. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla dünya ve Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmede bulundu. Tedarik zincirlerinde yaşanan sorunların ekonomilerde farklı strateji ve seçeneklerin devreye girmesine neden olduğuna dikkat çeken Başkan Saygılı, "Küresel ekonomide Kovid-19 salgının yol açtığı bir dönüşümden geçmekteyiz. Salgının başladığı ilk günden bugüne kadar, dünya ekonomisi sert bir dönüşüm yaşadı. Dünya ekonomisinin tarihin en kötü dönemlerinden birini geçirmesi; bütün dünya ülkelerinin piyasalara yüklü miktarda teşvik ve hibe sunmasına, genişleyici para politikasının küresel ölçekte hâkimiyetine sebebiyet verdi" dedi.

YATIRIM MERKEZİ

Küresel ekonomide aşılama devam etse bile Kovid-19 belirsizliğinin devam ettiğini belirten Bilal Saygılı, "Dünyada farklı ekonomiler arasındaki bölgesel ayrışmalar devam ediyor. Normalleşme sürecinin başlaması ve aşılamanın hızlanmasıyla birlikte ekonomilerde yaşanan kötü rüzgâr tersine döndü. Gelişmiş ekonomilerin çoğunun 2021 üçüncü çeyreğinde veya yılsonu itibarıyla pandemi öncesi düzeye erişeceği öngörülürken; gelişmekte olan ekonomilerdeki kayıpların onarılmasının 2025'i bulması bekleniyor. Pandeminin küresel ekonomi üzerinde kısa ve uzun vadede sonuçları sürmeye devam edeceğini gözlemliyoruz" dedi.Kovid-19'un kısa vadedeki olumsuz etkilerinin, Türkiye özelinde fırsata çevrilebileceğine inandıklarını belirten Saygılı, "Türkiye; imalat potansiyeli, üretim kapasitesi, ucuz iş gücü ve büyük piyasalara yakınlığı sayesinde, dünya tedarik zincirinde ciddi avantajlı konuma sahiptir. Bu bağlamda kriz sonrası orta ve uzun vadede gerçekleşecek toparlanmada mevcut tedarik zincirlerinin dönüşümü önemli rol oynayacak. Yeniden şekillenen küresel tedarik zincirinde Türkiye stratejik bir üs haline gelecek, jeopolitik konumu ve sunduğu maliyet avantajıyla uluslararası şirketlerin radarına girecek ve cazibe merkezi haline gelecektir. Bu gidişatı iyi okuyan uluslararası birçok şirket konum ve maliyet avantajı sunan Türkiye'yi cazip bir yatırım ve üretim merkezi haline dönüştürmeye devam ediyor" dedi. Büyük ve güçlü Türkiye için, güçlü ekonomiyi oluşturmamızın şart olduğunun altını çizen Saygılı, "Hükümetimiz de Türkiye'yi Kovid-19 sonrası değer zincirine hazırlamak için çalışma grupları oluşturarak tüm paydaşlarla ulusal ve bölgesel üretim kapasitelerini yükseltmek için çalışmaktadır. Ülkemiz; yatırım, üretim, ihracat, istihdam temelleri üzerinde güçlü büyümesini sürdürerek ekonomik ve sosyal gelişmesi ile küresel bir oyuncu olma yolunda ilerlemektedir. Sanayide çarklar dönmekte, ticaretimiz gelişmekte ve ekonomi büyümeye devam etmektedir" dedi.

ÇOK YÖNLÜ GELİŞİYOR

İzmir'in ihracat, lojistik, sanayi, tarım, turizm gibi pek çok alanda geliştiğini belirten Saygılı, "Güzel İzmir'imiz çok yönlü üretim olanakları, zengin doğal kaynakları ve nitelikli yaşam kalitesini bir arada sunabilmesi ile hem Türkiye hem de dünya ölçeğinde öne çıkan bir bölge olmaya devam etmektedir. MÜSİAD İzmir olarak biz de İNİP Projemiz başta olmak üzere birçok faaliyetimizle yapıcı adımlarımızla ilimizin ve bölgemizin kalkınması amacıyla var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizi bir yatırım, üretim ve teknoloji üssü yapacağımıza inancım tamdır. Türkiye'nin güzel noktalara erişmesi gayretimizdir, seferimizdir" dedi.