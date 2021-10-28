Üç asrın tek tanığı

Üç asra tanıklık eden tek gazete Yeni Asır, 127 yıldır ilkelerinden ödün vermeden yayın hayatını sürdürüyor. İşte Türkiye'nin en köklü gazetesinin manşetleriyle bir zaman yolculuğu: 19 AĞUSTOS 1895: Yeni Asır Selanik'te Hamidiye Mektebi Sanayi Matbaası'nda "Asır" adıyla Abdurrahman Nafiz, oğlu Fazlı Necip ve yeğeni Abdurrahman Arif Bilgin tarafından yayımlandı. 8 EKİM 1912 - 8 KASIM 1912: Balkan Harbi'nde, 8 Kasım günü Selanik'teki Kolordu Kumandanı Hasan Tahsin Paşa, hem de 35 bin kişilik kuvvetiyle Yunan kuvvetlerinin başında bulunan Veliaht Prens Konstantin'e teslim bayrağını çekmiştir.

YUNAN ORDUSU İZMİR'DE

■ BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI (1914-1918): Avusturya-Macaristan Veliahtı Arşüdük François Ferdinand ile eşi Saraybosna'da bir Sırp fedaisi tarafından öldürülmüştür. İşte bu suikast, Birinci Dünya Savaşı'nın çıkmasında önemli nedenlerden biri olacaktır. 15 MAYIS 1919: Yunan ordusu kanlı bir şekilde İzmir'e çıkar. 26 AĞUSTOS- 9 EYLÜL 1922: 26 Ağustos saat 08.00 TBMM'de olağanüstü toplantılardan biri yapıldı. 9 Eylül sabahı ise "Gavur İzmir'in Punta"sında "geliyorlar" haykırışı çınlarken, Basmane semtinde bütün camilerde "selalar" verilmektedir. İzmir'in Türk semtleri bir anda ayağa kalkmıştır. Süvarilerimiz, yalın kılıç gelmektedir. 29 EKİM 1923: Cumhuriyet doğdu. Saat 20.30'da 158 mebus oylamaya katılmıştır ve teklif oybirliği ile kabul edilmiştir. "Türk Devleti bir Cumhuriyet'tir." Hemen arkasından Cumhurbaşkanlığı seçimi yapılır ve yine 158 oyla ve ittifakla Gazi Mustafa Kemal Paşa, Reisicumhur olur. 24 KASIM 1934: Soyadı Kanunu yürürlüğe girmiştir. Mustafa Kemal Paşa'ya "Atatürk" soyadı verilir. 1 OCAK 1936: İzmir'de yapımı kararlaştırılan Kültürpark'ın temeli törenle atılır. Belediye Reisi Dr. Behçet Uz, törende yaptığı konuşmada, bir iki yıl içinde bu mezbeleliğin bir cennet bahçesi olacağını, ilerideki nesillerin bu parkla hep övüneceklerini söyler ve İzmir Enternasyonal Fuarı başta olmak üzere pek çok kültür faaliyetine Kültürpark'ın hizmet vereceğini ifade eder. 10 KASIM 1938: Atatürk vefat etti. Resmi açıklama şöyle: "Bu acı hadise ile Türk vatanı büyük yapıcısını, Türk Milleti Ulu Şefi'ni, insanlık büyük evladını kaybetti. Milletimize içimiz yanarak, bu tarife sığmayan ziyanından dolayı, en derin taziyelerimizi sunarız" denilmiştir. Anayasa'nın 34'üncü maddesi uyarınca İsmet İnönü Cumhurbaşkanlığı'na seçilir. Yeni hükümeti kurmada Celal Bayar görevlendirilir. 1-3 EYLÜL 1939: İkinci Dünya Savaşı başlar ve bir kaç saat ara ile İngiltere ve Fransa, Almanya'ya karşılıklı savaş ilan ederler. 28 ARALIK 1939: Erzincan'da deprem. 40 bin ölü... 7 MAYIS 1945: İkinci Dünya Savaşı Avrupa'da son buldu. Almanya teslim oldu. 14 MAYIS 1950: Genel seçimler büyük bir dikkat, titizlik ve intizam içinde yapıldı. CHP seçimi kaybetmiştir. Şimdi bayrak DP'nin elindedir. 16 HAZİRAN 1950: Türkçeleştirilmiş ezanın, eskiden olduğu gibi Arapça okunmasına dair 5665 sayılı kanun, TBMM'de kabul edilmiştir. 6-7 EYLÜL 1955: İstanbul ve İzmir'de Yunanlılar'a karşı çıkan masumane protesto gösterileri bir anda sokak anarşisine dönmüştü.. 17 28 ŞUBAT 1959: Başvekil Adnan Menderes, Kıbrıs görüşmeleri için THY uçağıyla Londra'ya hareket etmişti. Uçak, inişe geçtiği bir sırada düşmüştü. Pek çok kişi ölmüş veya yaralanmıştı. Başvekil Adnan Menderes hiç yara almamıştı. 15 EYLÜL 1961: Yüksek Adalet Divanı'ında hüküm giyen Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu, Hasan Polatkan'ın cezaları infaz edildi. 12 HAZİRAN 1966: Keban Barajı'nın temeli törenle atıldı. 1 OCAK 1967: Koç firmasının imal ettiği Anadol marka ilk otomobil piyasaya çıktı. 20 TEMMUZ 1969: İnsanoğlu aya ilk kez ayak bastı. 31 TEMMUZ 1970: İzmir'de tarihi Vilayet Konağı yanarak kül oldu. 12 MART 1971: "Ordunun muhtırası" nedeniyle AP hükümet istifa kararı aldı. 30 EKİM 1972: İstanbul Boğaz Köprüsü açıldı. İLK KURŞUN ANITI DİKİLDİ

15 MAYIS 1974: Şehit gazeteci Hasan Tahsin adına İzmir Konak alanına dikilen ikinci "İlk Kurşun" anıtı Cumhurbaşkanı Korutürk tarafından örenle açılmıştır. 15-22 TEMMUZ 1974: Kıbrıs'ta, Rumların Enosis için darbe yapması üzerine Ecevit Hükümeti'nin müdahale kararı ile Türk ordusu Ada'ya çıktı. 1975'in 13 Şubatı'nda da Kıbrıs Türk Federe Devleti ilan edilir. 17 AĞUSTOS 1984: Yıllarca sürecek PKK terör örgütünün ilk eylemleri başladı. 18 NİSAN 1989: Türkiye'de ilk tüp bebek, Ege Üniversitesi Tüp Bebek Merkezi'nde dünyaya geldi. 17 NİSAN 1993: 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal kalp yetmezliğinden hayata gözlerini yumdu. 10 AĞUSTOS 1994: İlk Türk uydusu uzaya gönderildi. Türksat 1 B'nin 11 Ağustos günü yörüngesine yerleşmesi bütün yurtta sevinç yarattı. 4 KASIM 1996: İstanbul Emniyet Müdürü eski yardımcısı Hüseyin Kocadağ'ın kullandığı 06 AC 600 plakalı Mercedes marka otomobil bir kamyonla çarpıştı. Kazada, Mehmet Kocadağ, Mehmet Özbay ile Melahat Özbay ölmüş, DYP Şanlıurfa Milletvekili Sedat Bucak ağır yaralanmıştır. Ertesi gün, Mehmet Özbay isimli kişinin Abdullah Çatlı, Melahat Özbay isimli hanımın da Çatlı'nın sevgilisi manken Gonca Us olduğu ortaya çıkmıştır. 16 ŞUBAT 1999: Türkiye'de 1984'ten beri hüküm süren ve 30 bin kişinin hayatına mal olan bölücü terör örgütünün elebaşısı Abdullah Öcalan, ülke ülke kaçtıktan sonra Şubat'ın 16'sında Kenya'da Yunan Büyükelçiliği'nden çıkıp havaalanına giderken, özel ekiplerimizce yakalanıp, Türkiye'ye getirildi.

BİNLERCE KİŞİ ÖLDÜ

17 AĞUSTOS 1999: Marmara Bölgesi'nde Türkiye'yi yasa boğan şiddetli deprem meydana geldi. Sabaha karşı 03.02'de meydana gelen ve 45 aniye süren 7.8 şiddetindeki depremin felaket boyutları, gün ağarınca ortaya çıktı. 17 bin 480 kişi öldü, 23 bin 781 kişi yaralandı. 19 ŞUBAT 2001: Devletin zirvesinde büyük kavga: Milli Güvenlik Kurulu'nun (MGK) olağan aylık toplantısı, devletin zirvesinde benzeri örülmemiş bir krize sahne olmuş ve toplantı Cumhurbaşkanı ile hükümet arasındaki kavga nedeniyle başlayamadan bitmiştir. 11 EYLÜL 2001:

ABD'de büyük dehşet. Teröristler, kaçırdıkları iç hat yolcu uçaklarıyla peş peşe 3 intihar saldırısı yaptı. New York'ta Dünya Ticaret Merkezi'ni yerle bir ettiler, binlerce insan öldü.