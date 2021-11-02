  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef'te dün akşam kaptanlık mücadelesi yaşandı. Mavi takımın kaptanı olmak için yarışmacılardan midye dolmayı en iyi şekilde yapmaları istendi. Peki en iyi dolmayı yaparak mavi takım kaptanlığına kim seçildi? İşte mavi ve kırmızı takım yarışmacıları...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu?

02.11.2021, 09:46

Masterchef finale doğru adım adım yaklaşırken kıyasıya mücadele de devam ediyor. Heyecan dolu yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Şefler yarışmacılardan en iyi midye dolmayı yapmalarını istedi. Peki MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte tüm detaylar....

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'ite dün akşam on iki yarışmacı, haftanın ilk gününde mavi takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı midye dolmasını yapan Eren mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?
Kaptanlık oyununu kazanan Eren, kırmızı takım kaptanını Burcu olarak belirledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Eren - Sergen - Tahsin - Emre - Araz - Safanur

KIRMIZI TAKIM: Burcu - Hasan - Azize - Dilara - Mert - Pelin

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin istediği mücveri en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı. Yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan isim ise Burcu oldu

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.