MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? Mavi takım kaptanı kim oldu?

Masterchef finale doğru adım adım yaklaşırken kıyasıya mücadele de devam ediyor. Heyecan dolu yarışmanın dün akşam ekranlara gelen bölümünde kaptanlık mücadelesi yaşandı. Şefler yarışmacılardan en iyi midye dolmayı yapmalarını istedi. Peki MasterChef'te mavi takım kaptanı kim oldu? İşte tüm detaylar....

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'ite dün akşam on iki yarışmacı, haftanın ilk gününde mavi takım kaptanı olmak için çabaladı.

Gecenin en başarılı midye dolmasını yapan Eren mavi takım kaptanı oldu.

KIRMIZI TAKİM KAPTANI KİM OLDU?

Kaptanlık oyununu kazanan Eren, kırmızı takım kaptanını Burcu olarak belirledi.

İŞTE HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM: Eren - Sergen - Tahsin - Emre - Araz - Safanur

KIRMIZI TAKIM: Burcu - Hasan - Azize - Dilara - Mert - Pelin

KAPTANLAR DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Şeflerin istediği mücveri en iyi şekilde yapan yarışmacı, düelloyu kazanarak takımına avantajı sağladı. Yapılan tadım sonrası düelloyu kazanan isim ise Burcu oldu