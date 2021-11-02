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POMEM sonuç sorgulama! Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

Binlerce polis adayı merakla POMEM sonuçlarının açıklanmasını bekliyordu. Yapılan açıklama ile POMEM sonuçları https://www.pa.edu.tr/ adresinden açıklandı. İşte POMEM sonuç sorgulama sayfası...

POMEM sonuç sorgulama! Merakla beklenen sonuçlar açıklandı

02.11.2021, 10:14

Merekla beklenen 27.Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Sınava katılan adaylar merakla sonuçların açıklanmasını bekliyordu. İşte POMEM 27. dönem sonuç sorgulama adresi...

POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI AÇIKLANDI

Sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığı'nın aşağıda yer alan duyurular ekranından mülakat sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

POMEM DUYURULAR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

27. Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır. Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir.

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