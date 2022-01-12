Avukat Dilara eski nişanlı kurbanı

İstanbul Tuzla'da önceki gece 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız, silah zoruyla götürüldüğü restoranda eski nişanlısının silahından çıkan kurşunların hedefi oldu. Genç avukat başına, boynuna ve göğsüne isabet eden 5 kurşunla oracıkta can verirken, cani katil Oktay Dönmez'in cinayet öncesinde genç kıza sosyal medyadan gönderdiği mesajlar ise dudak uçuklattı.

EKİPLER YETİŞTİ AMA...

Dehşet anları saat 22.00 sıralarında Tuzla Cami Mahallesi Sahilyolu Caddesi'nde bulunan bir restoranda yaşandı. İstanbul Barosu avukatı Dilara Yıldız (29), eski nişanlısı Oktay Dönmez (29) tarafından yemek yedikleri restoranda tabanca ile ateş açılarak öldürüldü. Birkaç gündür iş nedeniyle şehir dışında olan Yıldız, önceki gece evine döndüğünde eski nişanlısı Dönmez'in evde olduğunu fark etti. Öfkeli adamın evde darp ettikten sonra silah zoruyla konuşmak için Tuzla'daki restorana getirdiği genç kadın vatandaşlardan yardım istedi. Bir süre sonra ekiplerin geldiğini gören Oktay Dönmez, belindeki tabancayı çekerek Dilara Yıldız'a 5 el ateş etti. Talihsiz kadın başına, boynuna ve göğsüne isabet eden kurşunlarla olay yerinde hayatını kaybetti. Dönmez ise polis tarafından gözaltına alındı.

10 GÜN ONU BEKLEMİŞ

Bu arada Katil Dönmez'in, iş nedeniyle şehir dışında bulunan Dilara Yıldız'ın Tuzla'daki evinde 10 gün boyunca gelmesini beklediği ortaya çıktı. Dönmez'in iddiaya göre genç kadın eve geldiğinde silah zoruyla kendisine önceden hazırladığı senetleri imzalatmaya çalıştığı ve Yıldız'a ait olan otomobili kendi üzerine geçirmesi için baskı yaptığı öğrenildi. Ardından darp ettiği kadını zorla polis merkezinin yanında bulunan restorana getiren ve yemek yerken bir süre konuşan Dönmez'in, bir anda ihbar üzerine gelen polis ekiplerini karşısında görmesi üzerine silahına sarıldığı öne sürüldü.

TEHDIT ETMIS

OKTAY Dönmez'in, Dilara Yıldız'a sosyal medyadan attığı mesajlarda cinayeti önceden planladığı ve kendisini 'çok zamanın yok bu hayatta' diyerek tehdit ettiği görüldü. Mesajları kendi hesabından paylaşan Yıldız'ın ise, "Özür dileyerek paylaşmak ve cevap vermek istiyorum. Bu yabancı kaynaklı numaradan yazınca şikayet etsem de bulunamam sanıyorsun, rahatsın ama nasıl bulunduğunu sana yaşatarak öğreteceğim" diye yanıt verdiği ortaya çıktı.