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Haberler Yaşam Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Nisa Bölükbaşı, Survivor 2020'de gönüllüler takımında yer almış, performansı ve sempatik tavırlarıyla dikkat çekmişti. Survivor All Star kadrosuna da dahil olan Bölükbaşı, Acun Ilıcalı'nın Dominik'ten yaptığı ilk oyun öncesi canlı yayınında görünmedi. Nisa Bölükbaşı'nın yarışma öncesi koronavirüse yakalandığı ve yerine yedek yarışmacılardan Yağmur Banda'nın geleceği duyuruldu.

12.01.2022, 12:00 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022, 12:01

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Survivor All Star heyecanı 15 Ocak Cumartesi akşamı başlıyor. Aylar sürecek zorlu macera için yarışmacılar geçtiğimiz günlerde Dominik'e uçtu.

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Acun Ilıcalı da dün ilk oyun için karşı karşıya gelen yarışmacılarla bir canlı yayın yaptı. Ilıcalı'nın Instagram'da açtığı canlı yayını binlerce kişi izlerken yarışmacılar da sevenlerinden destek istedi.

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Yayında gözükmeyen Nisa Bölükbaşı'nın yarışma önce koronavirüse yakalandığı ortaya çıktı.

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Yarışma öncesi yapılan koronavirüse testi pozitif çıkan Nisa, karantinaya alındı.

Koronavirüse yakalandı! Survivor All Star kadrosundan çıkarıldı

Nisa'nın yerine ise yedek yarışmacılardan Yağmur Banda dahil oldu. Nisa'nın yarışmaya geri dönüp dönmeyeceği ise henüz bilinmiyor.