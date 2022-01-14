  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Yaşam “Artıktan Sanata” projesinde çocuklar yararına müzayede

“Artıktan Sanata” projesinde çocuklar yararına müzayede

İSTANBUL Havalimanı İşletmecisi İGA'nın çevre ve sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında yürüttüğü Artwist "Artıktan Sanata" projesinde hayat bulan eserler, çocuklar yararına faaliyet gösteren vakıflara destek sağlamak amacıyla müzayedeye çıkıyor.

14.1.2022

“Artıktan Sanata” projesinde çocuklar yararına müzayede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserler, en yüksek teklifi veren kişilere çevrim içi müzayedede satılacak.

Elde edilen gelirler KAÇUV, TESYEV ile ENEV'e bağışlanacak. 2019 yılında yapılan lansmanda gerçekleştirilen müzayedede Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı "Anadolu" isimli eser, Samsunlu tarafından 500 bin liralık fiyat teklifi sunularak satın alınmış, tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezlerine (ÇODEM) bağışlanmıştı.