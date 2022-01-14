“Artıktan Sanata” projesinde çocuklar yararına müzayede

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ile İGA İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu tarafından son dokunuşları yapılan eserler, en yüksek teklifi veren kişilere çevrim içi müzayedede satılacak.

Elde edilen gelirler KAÇUV, TESYEV ile ENEV'e bağışlanacak. 2019 yılında yapılan lansmanda gerçekleştirilen müzayedede Emine Erdoğan'ın son dokunuşunu yaptığı "Anadolu" isimli eser, Samsunlu tarafından 500 bin liralık fiyat teklifi sunularak satın alınmış, tüm eserlerin geliri Çocuk Destek Merkezlerine (ÇODEM) bağışlanmıştı.